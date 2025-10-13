خراسان جنوبی؛ محور نوین تجارت ایران و افغانستان

معاون اقتصادی استاندار خراسان جنوبی، گفت: نخستین نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان در بیرجند، زمینه‌ساز شکل‌گیری اتاق مشترک تجاری دو کشور و آغاز دوره‌ای تازه از همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری متقابل خواهد بود.

به گزارش خبرنگار تابناک از خراسان جنوبی «مهدی جعفری» معاون اقتصادی استانداری خراسان جنوبی، در تشریح اهمیت برگزاری این رویداد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان خراسان رضوی سال‌ها به عنوان محور برگزاری نمایشگاه‌ها و مبادلات تجاری ایران و افغانستان شناخته می‌شد، اما این‌بار استان خراسان جنوبی با میزبانی نخستین نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان، قدمی بزرگ برای تثبیت جایگاه خود در روابط اقتصادی دو کشور برداشته است.

معاون اقتصادی استانداری خراسان جنوبی افزود: هدف ما این است که بیرجند به‌عنوان مرکز مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری بین ایران و افغانستان شناخته شود و از این مسیر، زمینه تشکیل اتاق مشترک ایران و افغانستان در استان فراهم گردد تا مبادلات اقتصادی در حوزه‌های مختلف، از جمله تجارت و سرمایه‌گذاری، توسعه یابد.

جعفری با اشاره به نیاز متقابل دو کشور به گسترش مبادلات اقتصادی تأکید کرد: ایران و افغانستان در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به همکاری‌های اقتصادی نیاز دارند.

وی ادامه داد: ما باید از فرصت‌های مرزی و ظرفیت‌های استانی برای تأمین نیاز‌های دو کشور و ارتقای روابط اقتصادی استفاده کنیم.

معاون اقتصادی استاندار با اشاره به موقعیت جغرافیایی خراسان جنوبی بیان کرد: کوتاه بودن مسیر انتقال کالا از بنادر جنوبی ایران تا مرز‌های استان، مزیتی است که سبب شده تجار و سرمایه‌گذاران افغان تمایل بیشتری برای فعالیت در خراسان جنوبی داشته باشند و این موضوع می‌تواند استان را به یکی از مقاصد مهم تجارت بین دو کشور تبدیل کند.

جعفری ادامه داد: سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته توسط تجار افغان در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند موجب پایداری مرز ماهیرود شده است و این موضوع باعث می‌شود این گذرگاه حتی در شرایط تغییر سیاست‌های افغانستان نیز فعال باقی بماند.

وی از امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد میان دو طرف خبر داد و گفت: تفاهم‌نامه‌های متنوعی با طرف افغان آماده شده و انتظار می‌رود در ایام برگزاری نمایشگاه، توافقات مهمی میان فعالان اقتصادی دو کشور امضا شود.

معاون اقتصادی استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد: حضور گسترده تجار افغانستان از ولایت‌های مختلف نیز نشان‌دهنده استقبال کم‌نظیر آنان از این رویداد است.

جعفری همچنین از برگزاری اجلاسیه توسعه تجارت ایران و افغانستان هم‌زمان با افتتاح نمایشگاه خبر داد و افزود: این اجلاس فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان و توسعه مسیر‌های صادراتی خواهد بود و در این رویداد، امکان مذاکره مستقیم بین فعالان اقتصادی دو کشور نیز فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه برگزاری این نمایشگاه با محوریت بخش خصوصی انجام می‌شود، اظهار کرد: مدیریت کامل نمایشگاه بر عهده بخش خصوصی است و استانداری بر روند برگزاری نظارت عالیه دارد.

معاون اقتصادی استاندار خراسان جنوبی حضور شرکت‌های بزرگ و معتبر از سراسر کشور در این نمایشگاه را به یکی از رویداد‌های شاخص اقتصادی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: نمایشگاه ایران و افغانستان در بیرجند می‌تواند به عنوان میز دائمی اقتصاد دو کشور تثبیت شود و نقطه عطفی در توسعه روابط تجاری، سرمایه‌گذاری و صنعتی میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان باشد.