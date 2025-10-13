En
چه کسانی می‌توانند در آزمون استخدامی ایثارگران شرکت کنند؟

امیرنبی زاده گفت: زمان دقیق برگزاری سومین آزمون استخدامی ایثارگران همچنان نامشخص است اما آنچه مسلم است تا پایان پاییز حتما برگزار خواهد شد.
چه کسانی می‌توانند در آزمون استخدامی ایثارگران شرکت کنند؟

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ امیر نبی زاده مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: زمان دقیق برگزاری سومین آزمون خاص فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر به استناد بند "ج" ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، تنفیذ شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت همچنان نا مشخص است، اما آنچه مسلّم است تا پایان پائیز برگزار می‌شود.

وی گفت حدود ۹ هزار نفر از مشمولین یاد شده جویای کار و واجد شرایط ثبت نام هستند، اما با توجه به اینکه افراد مستخدم دستگاه‌ها و شاغلین هم می‌توانند در این آزمون شرکت کنند، تعداد داوطلبین دقیقاً قابل پیش بینی نیست.

مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد افزود: امکان پذیرفته شدن در این آزمون برای هرکس که امتیاز بالا کسب کند وجود دارد و بدیهی است در بعضی از شغل‌های پرطرفدار بین متقاضیان رقابت بیشتری وجود خواهد داشت.

وی گفت: این آزمون صرفاً برای فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰% و بالاتر بوده و سایر ایثارگران نمی‌توانند در این آزمون شرکت کنند. لازم به ذکر است این عزیزان می‌توانند در آزمون‌های استخدامی فراگیر دستگاه‌های مختلف که هر ساله برگزار می‌شود شرکت کرده و از سهمیه‌های ایثارگران مختص به خودشان بهره‌مند شوند.

نبی زاده در پایان افزود: آن دسته از داوطلبان که در آزمون قبلی شرکت کرده و به هر دلیل پذیرفته نشده باشند می‌توانند مجدداً در این آزمون شرکت کنند.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
1
1
پاسخ
خنده دار نه.................... باقی مردم کشک
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
2
پاسخ
مگه داریم فرزند معزز شهید و جانباز بیکار ؟ فرزندان شاهد همه بالای 45 سال سنشونه و جانبازان هم بالای 60 سال
