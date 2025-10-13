به گزارش تابناک به نقل از هم میهن؛ گفتوگوی مارتین اسکورسیزی با جعفر پناهی در حاشیه جشنواره نیویورک: من نه شجاعتش را دارم و نه توانش را که از ایران بروم و در خارج بمانم. من ماندهام و قرار است در همانجا کار کنم. اما چیزی که باعث دلگرمی است این است که نسل جدیدی از فیلمسازان در حال ظهورند که بهترین فیلمهای سینمای ایران را میسازند.
آنها دیگر سانسور را نمیپذیرند و پنهانی فیلم میسازند. حالا در حلقههای سینمایی ایران همه درباره آنها صحبت میکنند و جدیشان میگیرند؛ اتفاقی که تا چند سال پیش غیرممکن بود.
ما نگران آینده سینمای ایران نیستیم، اما دلمان میخواهد دوستانی که رفتهاند، روزی برگردند. محمد رسولاف هم در تلاش است راهی برای بازگشت و کار در کشور خودش پیدا کند.