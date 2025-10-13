بیانیه حماس بعد از تبادل اسرا

حماس تاکید کرد: «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم اشغالگر تسلیم شروط ما شد و نتوانست اسرا را با زور و کشتار آزاد کند. پرونده اسرا در راس اولویت‌های ملی ملت و مقاومت است و دولت فلسطین تا زمان آزادسازی آخرین اسیر آرام نمی‌گیرند.

جنبش حماس بعد از اجرای معامله تبادل اسرا تاکید کرد که رژیم صهیونیستی تسلیم شروط مقاومت فلسطین شد و با زور و کشتار نتوانست اسرایش را آزاد کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: گردان‌های القسام، شاخه نظامی جنبش حماس و مقاومت ۲۰ اسیر رژیم اشغالگر را در راستای اقدامات اجرای مرحله نخست طرح «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا آزاد کرده‌اند. ما با این اقدام پایبندی خود را به اجرای تعهداتمان نشان داده و بر اهمیت فعالیت میانجی‌ها برای ملزم کردن دشمن به اجرای تعهدات تاکید می‌کنیم.

طبق گزارش المیادین، حماس تاکید کرد: آزادی اسرای ما از جمله افراد دارای حکم حبس ابد و حبس‌های طولانی ثمره قهرمانی و پایداری ملت و مقاومت است. آزادی اسرای ما وفا کردن به عهدی است که مقاومت با مردم و اسرا بسته و نشان دهنده اراده آزادی است که در مقابل جنایت نازی‌های جدید در هم نمی‌شکند.

حماس تاکید کرد: «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم اشغالگر تسلیم شروط ما شد و نتوانست اسرا را با زور و کشتار آزاد کند. پرونده اسرا در راس اولویت‌های ملی ملت و مقاومت است و دولت فلسطین تا زمان آزادسازی آخرین اسیر آرام نمی‌گیرند.

پیش از این صلیب سرخ از آغاز روند آزادی زندانیان اسرائیلی در بند مقاومت در غزه خبر داد. رسانه‌های عبری نیز نوشتند: زندانیان اسرائیلی تحویل ارتش اسرائیل داده شدند.

کانال ۱۲ عبری گزارش داد: اسرای اسرائیلی که تحویل داده شدند عبارتند از: ماتان آنگریست، گالی برمن، زئیو برمن، آلون اوهل، ایتان هورن، گای گیلبوا دلال و عمری میران.

رئیس جمهور آمریکا از هواپیمایش در مسیر اراضی اشغالی در حال تماشای آزادی زندانیان صهیونیست است.