یامال؛ سوژه داغ نقل‌وانتقالات اروپا!

گزارش‌های تازه از بازار نقل‌وانتقالات اروپا حاکی از رقابت شدید بین دو باشگاه بزرگ برای جذب لامین یامال، ستاره جوان بارسلونا است.
یامال؛ سوژه داغ نقل‌وانتقالات اروپا!

 

به گزارش تابناک به نقل از فوتبالی؛  رومن مولینا، خبرنگار معتبر حوزه نقل‌وانتقالات، منچسترسیتی به شدت پیگیر جذب لامین یامال، پدیده اسپانیایی باشگاه بارسلونا است و این بار مدیریت باشگاه قصد ندارد فرصت از دست برود، به ویژه پس از ناکامی در جذب لیونل مسی در گذشته. گفته می‌شود سیتیزن‌ها چندین سال است که عملکرد یامال را زیر نظر دارند و حالا با جدیت وارد عمل شده‌اند.

هم‌زمان، پاری‌سن‌ژرمن دیگر باشگاه متمول اروپایی نیز تمام تلاش خود را به کار بسته است تا بتواند این هافبک تکنیکی را به ترکیب خود اضافه کند. رقابت بین دو غول اروپایی با مدیران قطری بر سر یامال به مرحله حساسی رسیده و به نظر می‌رسد هر تصمیم مدیریتی می‌تواند مسیر آینده این بازیکن ۱۸ ساله را تعیین کند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که این جدال تنها به پیشنهاد مالی محدود نیست و هر دو باشگاه با برنامه‌ریزی بلندمدت و ایجاد شرایط بازی بهتر، قصد دارند نظر مثبت یامال و نمایندگانش را جلب کنند و قطعا این رقابت تبدیل به یکی از داغ‌ترین و پرهیجان‌ترین پرونده‌های نقل‌وانتقالات اروپا در آینده خواهد شد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
0
پاسخ
یامال اگر زرنگ باشد ، باعث افتخارش خواهد شد زیر نظرمربی بزرگ بنام پپ گواردیولا باشد
ابولفضل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
0
پاسخ
به زودی کارما را پس خواهی داد که به رونالدو توهین کردی بچه شفتالو
