گردهمایی جهانی «Flo 2025» در هند برگزار شد

رویداد بین‌المللی فناوری «Flo 2025» با حضور بیش از سه‌هزار متخصص از ۳۰ کشور جهان در هند برگزار شد. تمرکز اصلی این گردهمایی بر نقش فزاینده هوش مصنوعی در تحول دیجیتال، آینده اشتغال و توسعه پایدار فناوری بود.
به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، رویداد فناوری «Flo 2025» طی روزهای ۱۹ تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵ در کمپ شرکت Nagarro در هندوستان برگزار شد که طی آن، جمع بزرگی از متخصصان، توسعه‌دهندگان، مدیران و فعالان صنعت فناوری گرد هم آمدند. در این دوره، شعار محوری «نوآوری هدایت‌شده توسط هوش مصنوعی» انتخاب شده بود تا تمرکز اصلی بر نمایش راهکارهایی باشد که هوش مصنوعی را در خدمت اقتصاد دیجیتال و بهبود تجربه مشتریان قرار می‌دهد.

در جریان مراسم، بخش‌های متعددی شامل نمایشگاه فناوری، نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی در زمینه‌های هوش مصنوعی، داده‌کاوی، یادگیری ماشین و مهندسی نرم‌افزار برگزار شد. علاوه بر این، فرصت‌های شبکه‌سازی و همکاری میان شرکت‌کنندگان نیز فراهم گردید.

دستاوردها و نقاط برجسته

  • این رویداد با حضور بیش از ۱۰۰٬۰۰۰ نماینده از بیش از ۱۰۰ کشور، یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های فناوری در منطقه به شمار می‌آید. 

  • در این دوره، فناوری‌های جدیدی در حوزه‌های AI، یادگیری ماشین، امنیت داده و راهکارهای دیجیتال مالی (فین‌تک) معرفی شدند. 

  • شرکت‌کنندگان بر لزوم ترکیب «هوش مصنوعی + بینش انسانی» تأکید کردند تا سیستم‌های هوشمند بتوانند در خدمت انسان و جامعه باشند و نه صرفاً اتوماسیون صرف. 

با وجود موفقیت رویداد، برخی چالش‌ها همچنان باقیست:

  • پیچیدگی پیاده‌سازی و ادغام سیستم‌های هوشمند در ساختارهای فعلی شرکت‌ها

  • مسائل امنیتی و اخلاقی داده‌ها در پروژه‌هایی که هوش مصنوعی گسترده به کار می‌برند

  • نیاز به نیروی انسانی متخصص و به‌روزرسانی مستمر دانش فنی

  • توان مالی و زیرساختی شرکت‌ها به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه

در آینده، انتظار می‌رود که تأکید بیشتری بر فناوری بومی‌سازی‌شده، همکاری میان شرکت‌های بزرگ و استارت‌آپ‌ها، و راهکارهایی با هزینه مقرون به صرفه‌تر در بازار منطقه‌ای و جهانی دیده شود.

