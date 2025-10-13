ژاپن و آلمان نخستین کارخانه هوشمند جهان را از راه دور کنترل کردند

در گامی تاریخی برای صنعت تولید جهانی، تیمی از پژوهشگران ژاپنی و آلمانی موفق شدند عملیات یک کارخانه هوشمند را به‌صورت بلادرنگ و از هزاران کیلومتر فاصله کنترل کنند. این دستاورد که با همکاری شرکت NEC ژاپن و مؤسسه Fraunhofer آلمان تحقق یافته، افق تازه‌ای را برای تحول در صنایع تولیدی و فناوری‌های ارتباطی گشوده است.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، در تازه‌ترین دستاورد حوزه فناوری صنعتی، گروهی از پژوهشگران ژاپنی و آلمانی موفق شدند کارخانه‌ای هوشمند را راه‌اندازی کنند که عملیات تولیدی آن در کشور ژاپن انجام می‌شود، اما از خاک آلمان کنترل و پایش می‌گردد.

این پروژه که با همکاری شرکت NEC، دانشگاه تسوکوبا و مؤسسه Fraunhofer اجرا شده است، نشان‌دهنده جهشی بزرگ در به‌کارگیری فناوری اینترنت اشیاء صنعتی (IIoT) و سیستم‌های کنترل بلادرنگ از راه دور است.

در این طرح، خطوط تولید مجهز به حسگرها، بازوهای رباتیک و سامانه‌های نظارتی شدند و مهندسان آلمانی از مرکز کنترل اروپا توانستند وضعیت ماشین‌آلات را بررسی و فرمان‌های عملیاتی را با تأخیر کمتر از ۰٫۲ ثانیه صادر کنند. این زمان، در صنعت تولید، معیاری بی‌سابقه محسوب می‌شود.

اهمیت و مزایای این فناوری

به گفته کارشناسان، اجرای چنین طرحی می‌تواند تحولی بنیادین در شیوه مدیریت تولید جهانی ایجاد کند.

از جمله مهم‌ترین مزایای این فناوری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

امکان راه‌اندازی و نگهداری خطوط تولید در مکان‌های دوردست یا مناطقی با شرایط دشوار، بدون نیاز به حضور فیزیکی دائم در محل.

کاهش هزینه‌های عملیاتی و نیروی انسانی.

افزایش بهره‌وری از طریق تحلیل داده‌های بلادرنگ و بهینه‌سازی فرآیندها.

تسریع در تشخیص خطاها و واکنش سریع به مشکلات احتمالی.

چالش‌ها و محدودیت‌ها

با وجود این دستاورد امیدوارکننده، اجرای کامل چنین کارخانه‌هایی در مقیاس صنعتی بزرگ با چالش‌هایی روبه‌رو است.

از جمله موانع پیش‌رو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

پایداری ارتباط و تأخیر پایین: در محیط‌های صنعتی، نویزهای الکترونیکی و قطعی‌های احتمالی شبکه می‌تواند اختلال ایجاد کند.

امنیت سایبری: اتصال گسترده ماشین‌آلات به شبکه، آن‌ها را به اهداف بالقوه حملات سایبری تبدیل می‌کند.

سازگاری سخت‌افزاری و استانداردها: هماهنگ‌سازی تجهیزات از برندها و نسل‌های مختلف همچنان چالشی مهم است.

هزینه سرمایه‌گذاری اولیه: نصب زیرساخت‌های هوشمند و تجهیزات کنترلی هزینه‌بر است و نیازمند حمایت‌های مالی گسترده خواهد بود.

به گفته تحلیلگران صنعت، با پیشرفت فناوری‌هایی نظیر پردازش لبه (Edge Computing)، شبکه‌های پرسرعت 5G و 6G و استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی، راه‌اندازی کارخانه‌های هوشمند کنترل‌شونده از راه دور در آینده نزدیک فراگیرتر خواهد شد.

شرکت‌های بین‌المللی نیز برای گسترش حضور خود در بازارهای جهانی، نگاه ویژه‌ای به این فناوری دارند؛ زیرا می‌تواند مفهوم «تولید بدون مرز» را به واقعیت نزدیک‌تر کند.