En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه 21 مهرماه

قیمت طلای ۱۸ عیار امروز به حوالی ۱۰ میلیون و ۸۴۲ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت طلا ۲۴ عیار امروز دوشنبه حوالی ۱۴ میلیون و ۴۵۶ هزارتومان است. قیمت مثقال طلا در بازار تهران نیز ۴۶ میلیون و ۹۷۱ هزار تومان اعلام شده است. قیمت اونس جهانی نیز به ۴،۰۷۵.۷۸ دلار رسیده است.
کد خبر: ۱۳۳۴۰۳۶
| |
3 بازدید

قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه 21 مهرماه

 قیمت طلای ۱۸ عیار امروز به حوالی ۱۰ میلیون و ۸۴۲ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت طلا ۲۴ عیار امروز دوشنبه حوالی ۱۴ میلیون و ۴۵۶ هزارتومان است. قیمت مثقال طلا در بازار تهران نیز ۴۶ میلیون و ۹۷۱ هزار تومان اعلام شده است. قیمت اونس جهانی نیز به ۴،۰۷۵.۷۸ دلار رسیده است. 

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه امامی امروز به ۱۱۳ میلیون و ۸۶۰ هزارتومان رسیده است. قیمت سکه بهار آزادی نیز ۱۰۷ میلیون و ۷۹۰ هزارتومان است. برای خرید نیم سکه نیز باید حوالی ۵۸ میلیون و ۸۶۰ هزارتومان هزینه کنید. قیمت ربع سکه به ۳۳ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان رسیده است. قیمت سکه گرمی نیز ۱۶ میلیون و ۸۳۰ هزارتومان گزارش شده است.

حباب سکه امامی امروز به ۷ میلیون و ۵۹۳ هزارتومان رسیده است. حباب سکه بهارآزادی نیز ۱ میلیون و ۵۸۳ هزارتومان است. حباب نیم سکه رکورد زده است و به ۵ میلیون و ۷۶۱ هزار تومان رسیده است. حباب ربع سکه و حباب سکه گرمی به ترتیب حوالی ۶ میلیون و ۷۷۸ هزارتومان و ۳ میلیون و ۷۵۳ هزار تومان گزارش شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت طلا بازار سکه قیمت سکه خرید سکه خرید طلا سکه امامی خبر فوری
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رکورد تاریخی قیمت طلا/ پشت پرده افزایش تقاضا برای خرید چیست؟
قیمت سکه امروز دوشنبه ۳ شهریور
سکه امامی چقدر ارزان شد؟
قیمت جدید طلا و سکه ۹ مهرماه
قیمت جدید طلا و سکه برای امروز ۱۵ مهر
قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ +جدول
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۱۰ خرداد
پیش‌بینی قیمت سکه امروز ۲8 اردیبهشت
قیمت طلا و سکه امروز ۳ آذر ماه
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۲۱ اردیبهشت
قیمت انواع سکه در بازار امروز 23 اردیبهشت
قیمت سکه و طلا در بازار امروز 2 مهرماه
قیمت طلا و سکه امروز سه‌شنبه ۸ مهرماه
قیمت سکه و طلای 18 عیار در بازار امروز 31 شهریور
قیمت سکه در بازار امروز 28 اردیبهشت
قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۴ +جدول
قیمت سکه امامی امروز شنبه ۱۲ مهر ماه
قیمت طلا و سکه در بازار امروز یکم اردیبهشت
قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه ۲۶ شهریور
مردم خریدار چه سکه‌هایی هستند؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۲۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۳ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۸۳ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۱ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۷۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۸ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۶۸ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۳ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005b2i
tabnak.ir/005b2i