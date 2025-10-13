قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه 21 مهرماه

قیمت طلای ۱۸ عیار امروز به حوالی ۱۰ میلیون و ۸۴۲ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت طلا ۲۴ عیار امروز دوشنبه حوالی ۱۴ میلیون و ۴۵۶ هزارتومان است. قیمت مثقال طلا در بازار تهران نیز ۴۶ میلیون و ۹۷۱ هزار تومان اعلام شده است. قیمت اونس جهانی نیز به ۴،۰۷۵.۷۸ دلار رسیده است.

قیمت طلای ۱۸ عیار امروز به حوالی ۱۰ میلیون و ۸۴۲ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت طلا ۲۴ عیار امروز دوشنبه حوالی ۱۴ میلیون و ۴۵۶ هزارتومان است. قیمت مثقال طلا در بازار تهران نیز ۴۶ میلیون و ۹۷۱ هزار تومان اعلام شده است. قیمت اونس جهانی نیز به ۴،۰۷۵.۷۸ دلار رسیده است.

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه امامی امروز به ۱۱۳ میلیون و ۸۶۰ هزارتومان رسیده است. قیمت سکه بهار آزادی نیز ۱۰۷ میلیون و ۷۹۰ هزارتومان است. برای خرید نیم سکه نیز باید حوالی ۵۸ میلیون و ۸۶۰ هزارتومان هزینه کنید. قیمت ربع سکه به ۳۳ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان رسیده است. قیمت سکه گرمی نیز ۱۶ میلیون و ۸۳۰ هزارتومان گزارش شده است.

حباب سکه امامی امروز به ۷ میلیون و ۵۹۳ هزارتومان رسیده است. حباب سکه بهارآزادی نیز ۱ میلیون و ۵۸۳ هزارتومان است. حباب نیم سکه رکورد زده است و به ۵ میلیون و ۷۶۱ هزار تومان رسیده است. حباب ربع سکه و حباب سکه گرمی به ترتیب حوالی ۶ میلیون و ۷۷۸ هزارتومان و ۳ میلیون و ۷۵۳ هزار تومان گزارش شده است.