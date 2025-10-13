به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، شروین تبریزی با بیان این که سازوکار جدیدی برای برخورد با مزاحمت‌های تلفنی اورژانس ۱۱۵ به تصویب رسیده است، اظهار کرد: پس از مذاکرات و هماهنگی‌های گسترده میان مدیریت حقوقی این سازمان و مقامات قضایی، سازوکار جدیدی برای برخورد با مزاحمان تماس‌های اورژانس ۱۱۵ به تصویب رسیده است. بر اساس تصمیم جدید اتخاذشده در سازمان اورژانس استان تهران، در صورت محرز شدن مزاحمت تلفنی توسط کارگروه ویژه اورژانس استان تهران با نامه رسمی به اپراتور، خط مزاحم بلافاصله مسدود می‌شود.

وی افزود: مطابق این دستورالعمل، بعد از اخطار کتبی به فرد مزاحم برای اولین بار خط مزاحم به مدت یک هفته قطع می‌شود؛ در صورت تکرار، این مدت به سه ماه افزایش می‌یابد و در مرحله سوم، امتیاز خط به‌طور کامل سلب و منصوبات تلفن ثابت به صورت کامل جمع آوری خواهد شد.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: این اقدام در راستای حفظ امنیت و تسهیل دسترسی هم‌وطنان به خدمات اورژانس و جلوگیری از اتلاف وقت کارشناسان اورژانس انجام می‌شود.