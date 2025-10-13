مایکروسافت از تراشه کوانتومی «Majorana 1» رونمایی کرد/ جهشی بزرگ در مسیر کامپیوترهای آینده

شرکت مایکروسافت از نخستین پردازنده کوانتومی خود با نام «Majorana 1» رونمایی کرد. این تراشه بر پایه فناوری تازه‌ای ساخته شده که می‌تواند میلیون‌ها کیوبیت را در یک تراشه جای دهد و گامی مهم در توسعه رایانه‌های کوانتومی به‌شمار می‌رود.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، مایکروسافت پس از سال‌ها تحقیق و توسعه در حوزه محاسبات کوانتومی، از تراشه جدید خود با نام «Majorana 1» پرده برداشت. این تراشه از معماری تازه‌ای بهره می‌برد که بر پایه ماده‌ای موسوم به توپوکُنداکتور (Topoconductor) طراحی شده و امکان پایداری بالای ذرات کوانتومی موسوم به مایورانا را فراهم می‌کند.

بر اساس اعلام مایکروسافت، فناوری به‌کاررفته در این تراشه می‌تواند زمینه را برای ساخت رایانه‌هایی با میلیون‌ها کیوبیت فراهم کند؛ امری که تاکنون یکی از چالش‌های اصلی دنیای کوانتوم به‌شمار می‌رفت.

کارشناسان معتقدند دستیابی به چنین سطحی از پایداری و تراکم، می‌تواند انقلابی در حوزه‌های مختلف از جمله شبیه‌سازی مواد، کشف دارو، رمزنگاری و مدل‌سازی علمی ایجاد کند. این تراشه با کاهش خطاهای کوانتومی و افزایش ظرفیت محاسباتی، مسیر توسعه نسل جدید سیستم‌های هوش مصنوعی و شبیه‌سازی‌های پیشرفته را هموار خواهد کرد.

با این حال، مایکروسافت تأکید کرده است که هنوز چالش‌هایی مانند کنترل خطا، هزینه تولید و شرایط سخت نگهداری در دمای بسیار پایین باقی مانده است. با رفع این موانع، انتظار می‌رود نخستین سامانه‌های کوانتومی عملیاتی در چند سال آینده به بهره‌برداری برسند.

رونمایی از «Majorana 1» نشان می‌دهد رقابت غول‌های فناوری در عرصه کوانتوم وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که می‌تواند چهره دنیای محاسبات را برای همیشه دگرگون کند.