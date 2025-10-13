En
مایکروسافت از تراشه کوانتومی «Majorana 1» رونمایی کرد/ جهشی بزرگ در مسیر کامپیوترهای آینده

شرکت مایکروسافت از نخستین پردازنده کوانتومی خود با نام «Majorana 1» رونمایی کرد. این تراشه بر پایه فناوری تازه‌ای ساخته شده که می‌تواند میلیون‌ها کیوبیت را در یک تراشه جای دهد و گامی مهم در توسعه رایانه‌های کوانتومی به‌شمار می‌رود.
کد خبر: ۱۳۳۴۰۲۵
| |
301 بازدید
|
۲

مایکروسافت از تراشه کوانتومی «Majorana 1» رونمایی کرد/ جهشی بزرگ در مسیر کامپیوترهای آینده

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، مایکروسافت پس از سال‌ها تحقیق و توسعه در حوزه محاسبات کوانتومی، از تراشه جدید خود با نام «Majorana 1» پرده برداشت. این تراشه از معماری تازه‌ای بهره می‌برد که بر پایه ماده‌ای موسوم به توپوکُنداکتور (Topoconductor) طراحی شده و امکان پایداری بالای ذرات کوانتومی موسوم به مایورانا را فراهم می‌کند.

بر اساس اعلام مایکروسافت، فناوری به‌کاررفته در این تراشه می‌تواند زمینه را برای ساخت رایانه‌هایی با میلیون‌ها کیوبیت فراهم کند؛ امری که تاکنون یکی از چالش‌های اصلی دنیای کوانتوم به‌شمار می‌رفت.

کارشناسان معتقدند دستیابی به چنین سطحی از پایداری و تراکم، می‌تواند انقلابی در حوزه‌های مختلف از جمله شبیه‌سازی مواد، کشف دارو، رمزنگاری و مدل‌سازی علمی ایجاد کند. این تراشه با کاهش خطاهای کوانتومی و افزایش ظرفیت محاسباتی، مسیر توسعه نسل جدید سیستم‌های هوش مصنوعی و شبیه‌سازی‌های پیشرفته را هموار خواهد کرد.

با این حال، مایکروسافت تأکید کرده است که هنوز چالش‌هایی مانند کنترل خطا، هزینه تولید و شرایط سخت نگهداری در دمای بسیار پایین باقی مانده است. با رفع این موانع، انتظار می‌رود نخستین سامانه‌های کوانتومی عملیاتی در چند سال آینده به بهره‌برداری برسند.

رونمایی از «Majorana 1» نشان می‌دهد رقابت غول‌های فناوری در عرصه کوانتوم وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که می‌تواند چهره دنیای محاسبات را برای همیشه دگرگون کند.

برچسب ها
کامپیوترهای کوانتومی کامپیوتر علم و فناوری فناوری تکنولوژی
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
2
پاسخ
اینجا هم انقدر لپ تاپ گرون شده دیگه یه لپ تاپ celeron هم نمیتونی بخری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
1
پاسخ
دنیا رو بزودی متحول میکنه
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
