تشخیص سرطان ریه از روی ناخن پا!

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ تصور کنید ناخن‌های پاهای شما بتوانند یک بیماری خاموش و مرگبار را فاش کنند؛ پژوهشگران کانادایی راهی ساده برای شناسایی تماس طولانی‌مدت با گاز رادیواکتیو «رادون» یافته‌اند: ناخن‌های پا. این کشف می‌تواند به شناسایی افراد غیرسیگاری که در معرض خطر سرطان ریه قرار دارند، کمک کند.

به نقل از sciencealert، رادون، گازی بی‌رنگ و بی‌بو است که پس از سیگار، دومین عامل اصلی سرطان ریه محسوب می‌شود. با این حال، بسیاری از غیرسیگاری‌ها و آنهایی که خیلی کم سیگار می کشند، اغلب از غربالگری ریه جا می‌مانند و نمی دانند که در معرض رادون قرار گرفته‌اند.

پژوهشگران دانشگاه کلگری کانادا دریافتند که ناخن های پا می می‌توانند نشان‌دهنده تماس طولانی‌مدت با رادون باشند. ناخن‌ها مانند یک «آرشیو» طبیعی در بدن عمل می‌کنند و ایزوتوپ‌های رادیواکتیو حاصل از رادون را که در طول سال‌ها جمع شده‌اند، ثبت می‌کنند.

«آرون گودارزی»، بیوشیمیست می گوید: «بعد از استنشاق رادون، این گاز به نوعی سرب رادیواکتیو تبدیل می‌شود و بدن آن را در بافت‌هایی که کندتر بازسازی می‌شوند، مانند ناخن‌ها، مو و پوست ذخیره می‌کند.»

محققان با بررسی ناخن‌ پای ۵۵ نفر، ایزوتوپ ۲۱۰Pb را در ۷۱ درصد نمونه‌ها شناسایی کردند. ناخن‌های افرادی که سال‌ها در معرض رادون بالا بوده‌اند، حدود چهار برابر بیشتر از افراد با تماس کم، حاوی این ایزوتوپ بود. حتی شش سال پس از کاهش رادون در خانه، این ایزوتوپ هنوز در ناخن‌ها قابل شناسایی بود.

اکنون یک مطالعه بزرگتر در جریان است و محققان به دنبال ۱۰ هزار کانادایی هستند که مایل باشند سطح رادون خانه‌های خود را بسنجند و چند ناخن برای آزمایش ارسال کنند.