هدیه امنیتی شمخانی به ترامپ!

در حالی که ایران بارها اعلام کرده در پی ساخت سلاح هسته ای نبوده و نیست علی شمخانی دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد دستیابی به سلاح هسته ای ضروری بوده است.
کد خبر: ۱۳۳۴۰۰۷
| |
2259 بازدید
|
۳
هدیه امنیتی شمخانی به ترامپ!

اظهارات شمخانی در حالی است که پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به بهانه تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته ای به تاسیسات هسته ای ایران حمله کرد و سپس یک اظهار نظر از علی مطهری نماینده اسبق مجلس را به عنوان سند تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای بازنشر کرد.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، به نظر می رسد علی شمخانی به دلیل جایگاه بالا در ساختار سیاسی و نظامی کشور پاس گل بهتری به دونالد ترامپ داده تا من بعد اظهار نظر وزیر دفاع پیشین و دبیر شورای عالی امنیت ملی اسبق ایران را به عنوان سند برای هدف اصلی ایران از داشتن تاسیسات هسته ای معرفی کند.

اظهارات شمخانی در عین حال بر خلاف فتوا و نظر قطعی رهبر معظم انقلاب در رابطه با ممنوعیت ساخت سلاح هسته ای به شمار می رود.

شمخانی از معدود شخصیت هایی است که در جریان جنگ اخیر رژیم صهیونیستی ادعا شد مورد هدف ترور قرار گرفته و علی رغم ویرانی محل سکونتش زنده مانده و چند روز بعد از ترور در تشییع شهدای جنگ رژیم علیه ایران شرکت کرد.

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
2
پاسخ
دبیر اسبق یا سابق؟
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
از معاون های سابق دبیر اسبق چه خبر ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
5
4
پاسخ
تابناک اخیرا شدیدا گیر دادی به شمخانی، منظورت چیه ؟
