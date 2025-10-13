هدیه امنیتی شمخانی به ترامپ!

اظهارات شمخانی در حالی است که پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به بهانه تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته ای به تاسیسات هسته ای ایران حمله کرد و سپس یک اظهار نظر از علی مطهری نماینده اسبق مجلس را به عنوان سند تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای بازنشر کرد.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، به نظر می رسد علی شمخانی به دلیل جایگاه بالا در ساختار سیاسی و نظامی کشور پاس گل بهتری به دونالد ترامپ داده تا من بعد اظهار نظر وزیر دفاع پیشین و دبیر شورای عالی امنیت ملی اسبق ایران را به عنوان سند برای هدف اصلی ایران از داشتن تاسیسات هسته ای معرفی کند.

اظهارات شمخانی در عین حال بر خلاف فتوا و نظر قطعی رهبر معظم انقلاب در رابطه با ممنوعیت ساخت سلاح هسته ای به شمار می رود.

شمخانی از معدود شخصیت هایی است که در جریان جنگ اخیر رژیم صهیونیستی ادعا شد مورد هدف ترور قرار گرفته و علی رغم ویرانی محل سکونتش زنده مانده و چند روز بعد از ترور در تشییع شهدای جنگ رژیم علیه ایران شرکت کرد.