ادعای جنجالی ترامپ: حمایت از ایران جواب نمی‌دهد!

رئیس جمهوری آمریکا در حال عزیمت به فلسطین اشغالی به خبرنگاران گفت آتش‌بس پایدار خواهد ماند و جنگ در غزه تمام شده است.
 دونالد ترامپ در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا مطمئن است جنگ اسرائیل علیه غزه پایان یافته است، گفت: بله جنگ تمام شده است. وی افزود که «یک هیات صلح» برای غزه تشکیل خواهد شد، منطقه ای که ترامپ آن را «تخریب شده» توصیف کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هنگام عزیمت به فلسطین اشغالی در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا در پاسخ به سوالی درباره اینکه نخست وزیر اسرائیل هنوز رسما پایان جنگ را اعلام نکرده گفت، جنگ غزه تمام شده و آتش بس پابرجا خواهد ماند.

او افزود، تضمین‌های شفاهی زیادی در مورد توافق غزه داده شده است. وی مدعی شد که شورای صلح به سرعت برای غزه تشکیل میشود و اوضاع غزه خوب خواهد شد. ترامپ همچنین از تمایل خود برای سفر به غزه گفت و افزود، دوست دارم حداقل روزی به آن پا بگذارم.

ترامپ در ادامه با تمجید از بنیامین نتانیاهو افزود، رابطه من با نتانیاهو خوب است و او کار بسیار خوبی انجام داده است.خبرنگاری از ترامپ پرسید غزه چه زمانی به «ریویرا خاورمیانه» تبدیل خواهد شد؟او گفت، «من مدتی است که از ریویرا خبر ندارم... اول باید به مردم رسیدگی کنید، غزه مثل یک خرابه است.»

دونالد ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش درباره جنگ اوکراین نیز گفت، به پوتین اطلاع دادم که اگر جنگ پایان نیابد، موشک‌های تاماهاوک را به اوکراین ارسال خواهم کرد.

ترامپ در ادامه درباره ایران نیز صحبت کرد و گفت، حمایت‌های قبلی از تهران کارساز نبوده و واشنگتن اقدامات قاطعی انجام داده است. سیاست‌های دولت‌های قبلی اشتباه بود، بایدن و اوباما از ایران حمایت کردند؛ وقتی از ایران حمایت می‌کنید، این کار جواب نمی‌دهد.

او همچنین ادعا کرد، اگر آمریکا تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار نمی‌داد و همان توافق‌ها را دنبال می‌کرد، «یک ابر تاریک» بر منطقه حاکم می‌شد و ایران ظرف «دو ماه» سلاح هسته‌ای در اختیار می‌گرفت. با اقدام‌های انجام‌شده از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری شده است.

ترامپ به همراه هیاتی بلند پایه از وزرای خود از جمله وزیر خارجه و وزیر جنگ به تل آویو میرود و سپس در نشست شرم الشیخ در مصر شرکت خواهد کرد.

 

اسرائیل غزه صلح جنگ تاسیسات هسته ای آتش بس غزه حماس حمله ایران حمله آمریکا
