توضیح مقام ارشد طالبان درباره درگیری با پاکستان

مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت سرپرست طالبان از تمایل این گروه برای گفت‌وگو با پاکستان به منظور کاهش تنش‌های مرزی خبر داد و بر لزوم دفاع از حاکمیت ملی افغانستان تأکید کرد.

به گزارش تابناک، امیرخان متقی، وزیر خارجه سرپرست حکومت افغانستان، روز یکشنبه ۲۰ مهر در یک نشست خبری در دهلی‌نو پایتخت هند، به تشریح مواضع طالبان در قبال درگیری‌های اخیر با نظامیان پاکستانی پرداخت.

او تأکید کرد که افغانستان همواره به عنوان سپری در برابر دشمنان ایستاده و نیروهای امنیتی با همکاری مردم در مقابل هرگونه تهدید به صورت مشترک مبارزه خواهند کرد.

وی همچنین به اهمیت آموزش دختران اشاره کرد و گفت که از حدود ۱۰ میلیون دانش‌آموز در افغانستان، ۲.۸ میلیون نفر را دختران تشکیل می‌دهند. متقی با وجود اشاره به برخی محدودیت‌ها در آموزش دختران، تأکید کرد که این موضوع به معنای مخالفت طالبان با آموزش زنان نیست و حقوق آن‌ها در افغانستان مصون است.

وزیر خارجه طالبان در پاسخ به تنش‌های اخیر میان پاکستان و حکومت سرپرست طالبان، خواستار گفت‌وگو برای کاهش این تنش‌ها شد و به انتقادات درباره عدم دعوت از زنان خبرنگار در نشست خود پاسخ داد. او همچنین به توافقات جدید با هند برای افزایش پروازهای کابل–دهلی و گسترش همکاری‌های اقتصادی اشاره کرد و از اهمیت بندر چابهار به عنوان یک مسیر کلیدی برای تجارت میان دو کشور سخن گفت.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها میان پاکستان و حکومت سرپرست طالبان به دلیل نقض حریم هوایی افغانستان افزایش یافته و مقامات طالبان این اقدام را «نقض آشکار حاکمیت ملی و قوانین بین‌المللی» دانسته و محکوم کرده‌اند. این تحولات ضرورت گفت‌وگوهای جدی‌تر را میان دو کشور همسایه به ویژه در زمینه امنیت و همکاری‌های اقتصادی برجسته می‌کند.