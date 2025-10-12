سقوط و آتش سوزی هواپیما در آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از فارس، یک هواپیما در فورت ورث واقع در ایالت تگزاس آمریکا سقوط کرده و چندین خودرو را به آتش کشیده است که واکنش گسترده تیمهای امدادی را در پی داشته است.
تیمهای اضطراری و آتشنشانان در محل حضور دارند و در حال خاموش کردن آتش و ارزیابی میزان خسارت هستند.
شاهدان عینی ویدئوهای تکاندهندهای ضبط کردهاند که ستونی از دود سیاه را نشان میدهد که از محل سقوط هواپیما بلند شده و خودروها در حال سوختن هستند. مقامات ورودیهای منطقه را مسدود کردهاند و امدادگران در جستجوی قربانیان احتمالی و بررسی علت حادثه هستند.
مقامات هنوز هیچ تلفاتی را تأیید نکردهاند، اما پلیس فورت ورث از مردم خواسته است تا زمانی که منطقه امن اعلام نشده، از نزدیک شدن به محل خودداری کنند.