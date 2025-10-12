En
رابطه عاشقانه «جاستین ترودو» و «کیتی پری» تأیید شد!

کیتی پری و جاستین ترودو، نخست‌وزیر پیشین کانادا، در قایق تفریحی «کاراول» در سواحل سانتا باربارا دیده شده اند، اما هنوز هیچ‌کدام درباره رابطه شان اظهار نظر نکرده‌اند.
رابطه عاشقانه «جاستین ترودو» و «کیتی پری» تأیید شد!

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو، روزنامه «میل آن ساندی» تأیید کرد که کیتی پری و جاستین ترودو، نخست‌وزیر پیشین کانادا، وارد رابطه‌ای عاشقانه شده‌اند. این دو در تصاویری اختصاصی در قایق تفریحی «کاراول» در سواحل سانتا باربارا دیده می‌شوند، جایی که پری ۴۰ ساله در آغوش ترودوی ۵۳ ساله است. شایعات این رابطه از تابستان گذشته و شام صمیمانه‌شان در رستوران «لو ویولن» مونترال آغاز شده بود، اما هنوز هیچ‌کدام درباره آن اظهار نظر نکرده‌اند.

شایعه باهم بودن آنها از جولای آغاز شد، زمانی که شام دونفره‌شان در یک رستوران شیک واقع در مونترال شبکه‌های اجتماعی را تسخیر کرد.

در همان روز‌ها نزدیکان کیتی و جاستین از انرژی خوبی که بین هردویشان هست سخن می‌گفتند و ترودو در کنسرت کیتی پری دیده شد.

اما طولی نکشید که موضوع به حاشیه رانده شد، منابع می‌گفتند رابطه آنها سرد شده و به خاطر مشغله‌ای که دارند دائم در ارتباط نیستند.

اما حالا با گذشت ۳ ماه از قرار اول، منابع نزدیک به ترودو ادعا می‌کنند که رابطه عاشقانه و پنهانی بین آنها در جریان است، اما از ترس رسانه‌ها کسی از آن سخن نمی‌گوید!

