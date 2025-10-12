En
ادعای احتمال عادی‌سازی روابط اسرائیل با عربستان!

کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از مقام عربستانی مدعی شد که سعودی‌ها ممکن است در صورت تغییر کابینه اسرائیل، با توافق ابراهیم موافقت کنند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، کانال ۱۲ اسرائیل مدعی شد که عربستان ممکن است در صورت پذیرش راه‌حل دو دولتی برای فلسطین، وارد روند عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی شود.

به گزارش جروزالم‌پست، کانال ۱۲ به نقل از یک منبع از خاندان سلطنتی عربستان ادعا کرد که این کشور آماده است تا با اسرائیل روابط خود را عادی‌سازی کند، به شرطی که تل‌آویو حاکمانی داشته باشد که راه‌حل دو دولتی را به رسمیت بشناسد.

این منبع مدعی شد که این امر زمانی رخ خواهد داد که اسرائیل کابینه جدیدی انتخاب کند. به گفته رسانه صهیونیستی، وی در این باره گفت: «عادی‌سازی احتمالاً تحت کابینه کنونی نتانیاهو اتفاق نخواهد افتاد.»

بسیاری از سیاستمداران صهیونیست از جمله نخست‌وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو مخالفت قاطع خود را با راه‌حل دو دولتی و تشکیل کشور مستقل فلسطینی اعلام کرده‌اند.

با این حال،‌ کانال ۱۲ به نقل از مقام عربستانی مدعی شد: «اما شاید این اتفاق پیش از پایان اکتبر ۲۰۲۶ (حدود یک سال دیگر) رخ دهد، اگر کابینه جدید تشکیل شود که اصل دو دولتی را بپذیرد.»

