به گزارش تابناک، «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی شامگاه یکشنبه در سخنانی اذعان کرد: «ما با چالشهای امنیتی بزرگی مواجه هستیم.»
بنا بر گزارش تلویزیون خبری «الجزیره»، نخستوزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد: «ما به پیروزیهای بزرگی دست یافتهایم اما جنگ هنوز تمام نشده است. همچنین، بازگشت سربازان و اسرا به اسرائیل یک رویداد تاریخی محسوب میشود.»
این ادعای نتانیاهو درحالی مطرح میشود که اجلاس «شرم الشیخ» روز دوشنبه ( ۲۱ مهر ماه) برگزار خواهد شد. بر اساس بیانیه ریاستجمهوری مصر، ریاست این اجلاس بهطور مشترک بر عهده «عبدالفتاح السیسی» رئیسجمهور مصر و «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا است.
در این اجلاس که هدف از آن پایان جنگ در نوار غزه و تقویت تلاشها برای برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه عنوان شده است، سران بیش از ۲۰ کشور حضور دارند.