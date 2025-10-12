En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نتانیاهو: با چالش‌های امنیتی بزرگی روبرو هستیم

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ضمن بیان اینکه «جنگ هنوز تمام نشده است»، اذعان کرد که اسرائیل با چالش‌های امنیتی بزرگی مواجه است.
کد خبر: ۱۳۳۳۹۶۳
| |
354 بازدید
نتانیاهو: با چالش‌های امنیتی بزرگی روبرو هستیم

به گزارش تابناک، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی شامگاه یکشنبه در سخنانی اذعان کرد: «ما با چالش‌های امنیتی بزرگی مواجه هستیم.»

بنا بر گزارش تلویزیون خبری «الجزیره»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد: «ما به پیروزی‌های بزرگی دست یافته‌ایم اما جنگ هنوز تمام نشده است. همچنین، بازگشت سربازان و اسرا به اسرائیل یک رویداد تاریخی محسوب می‌شود.»

این ادعای نتانیاهو درحالی مطرح می‌شود که اجلاس «شرم الشیخ» روز دوشنبه ( ۲۱ مهر ماه) برگزار خواهد شد. بر اساس بیانیه ریاست‌جمهوری مصر، ریاست این اجلاس به‌طور مشترک بر عهده «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور مصر و «دونالد ترامپ»‌ رئیس‌جمهور آمریکا است.

در این اجلاس که هدف از آن پایان جنگ در نوار غزه و تقویت تلاش‌ها برای برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه عنوان شده است، سران بیش از ۲۰ کشور حضور دارند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل غزه توافق آتش بس حماس خبر فوری
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حماس مراسم امضای آتش‌بس غزه را تحریم کرد
اینفوتابناک | شکست اسرائیل در برابر مقاومت غزه
اسرائیل صلح‌بانان سازمان ملل را هدف قرار داد
جواد لاریجانی: اسرائیل در پروژه غزه شکست خورد
پایان جنگ غزه، زنگ خطر جدید برای پرونده ایران!
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟
تحلیل جنجالی یک روزنامه: طوفان‌الاقصی اشتباه بود!
یک آتش بس و ده دستاورد
دعوت آمریکا از ایران برای نشست صلح غزه در مصر
نتانیاهو: با اداره غزه توسط آمریکا موافقم
حماس: توافق آتش‌بس دائم در غزه حاصل شد
پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود
حماس: بهانه به دست دشمن نخواهیم داد
جزئیات پذیرش طرح آتش بس ترامپ از سوی نتانیاهو
واکنش حماس به اظهارات تازه نتانیاهو درباره غزه
آغاز گفتگوهای غیرمستقیم حماس و رژیم اسرائیل در مصر
نتانیاهو: امیدوارم به زودی توافق در غزه را اعلام کنیم
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۸۹ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۳ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۶۸ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۰ نظر)
تصاویر علی صادقی و دختران نیمه‌برهنه در نایت کلاب  (۵۲ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند  (۴۸ نظر)
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟  (۴۸ نظر)
پیمان جبلی گفت مردم فقط شرکت کنندگان در تشییع حاج قاسم هستند!  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005b1X
tabnak.ir/005b1X