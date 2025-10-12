En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ: نگران چین نباشید؛ همه چیز درست خواهد شد!

رئیس جمهور آمریکا در پیامی اعلام کرد: نگران چین نباشید؛ همه چیز درست خواهد شد.​
کد خبر: ۱۳۳۳۹۶۰
| |
558 بازدید

ترامپ: نگران چین نباشید؛ همه چیز درست خواهد شد!

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه اعلام کرد: نگران چین نباشید، همه چیز درست خواهد شد! رئیس جمهور محترم «شی» فقط یک لحظه بد را تجربه کرد. او رکود اقتصادی را برای کشورش نمی‌خواهد، من هم همینطور.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه اضافه کرد: آمریکا می‌خواهد به چین کمک کند نه آسیب برساند.

این ادعای ترامپ در حالی مطرح می‌شود که وی پیشتر با این ادعا که از ملاقات با شی‌جین‌پینگ، همتای چینی‌اش در اجلاس آتی «اپک» در کره جنوبی خودداری نکرده است، گفت که مطمئن نیست چنین دیداری اتفاق بیفتد.

ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره لغو این دیدار گفته بود: من آن را لغو نکرده‌ام اما نمی‌دانم که آیا قرار است (چنین دیداری) داشته باشیم.

ترامپ با اشاره اقدام جدید چین درباره اعمال محدودیت بر صادرات مواد معدنی کمیاب گفته بود: کاملاً غافلگیرکننده بود. آنها به‌یک‌باره این ایده واردات و صادرات را مطرح کردند و هیچ‌کس، واقعاً هیچ‌کس چیزی در موردش نمی‌دانست.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ رئیس جمهور آمریکا چین شی جین پینگ جنگ اقتصادی خبر فوری
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تهدید و اتهام زنی جدید ترامپ علیه چین
واکنش قاطع چین به تهدید ترامپ
واکنش آمریکا به بازداشت مقامات کلیسای صهیون در چین
بازی جدید ترامپ: آیا دیدار با چین لغو می‌شود؟!
حضور ناوهای چین در آب‌های متحدان آمریکا
ترامپ فرمان تصاحب تیک‌تاک را امضا کرد
اعلام تعرفه ۲۵ درصدی بر تمام خودروهای وارداتی به آمریکا
ترامپ: به‌زودی به چین سفر می‌کنم
ماجرای پیام دلگرم‌کننده رئیس جمهور چین به ترامپ بعد از ترور
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۸۹ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۳ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۶۸ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۰ نظر)
تصاویر علی صادقی و دختران نیمه‌برهنه در نایت کلاب  (۵۲ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند  (۴۸ نظر)
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟  (۴۸ نظر)
پیمان جبلی گفت مردم فقط شرکت کنندگان در تشییع حاج قاسم هستند!  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005b1U
tabnak.ir/005b1U