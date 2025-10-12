تیراندازی مرگبار در کارولینای جنوبی با ۲۴ کشته و زخمی

یر اثر تیراندازی در یک جزیره تفریحی در ایالت کارولینای جنوبی، چهار نفر کشته و ۲۰ تن زخمی شدند.

به گزارش تابناک به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات محلی گفتند که این تیراندازی اوایل امروز (یکشنبه) به وقت محلی در جزیره «سنت هلنا» رخ داد. هنگام حضور مسئولان انتظامی ایالت کارولینای جنوبی در صحنه جرم، جمعیت زیادی در محل حضور داشتند.

پلیس شهرستان بوفورت در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: تعداد زیادی از قربانیان و شاهدان به سمت مغازه‌ها و املاک اطراف دویدند تا از شلیک گلوله در امان باشند.

چهار نفر در محل حادثه کشته و دست‌کم ۲۰ نفر زخمی شدند. در میان مجروحان، چهار نفر در بیمارستان‌های منطقه در وضع وخیمی قرار دارند.

در این بیانیه آمده است که این حادثه در دست بررسی است و اشاره‌ای به دستگیری یا کشته شدن مظنون تیراندازی نشده است.