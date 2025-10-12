واکنش آمریکا به بازداشت مقامات کلیسای صهیون در چین

به گزارش تابناک به نقل از ايرنا از نیوزمکس، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا در واکنش به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال درباره بازداشت رهبران و مقامات کلیسای صهیون در چین، گفت: اقدام دولت چین در بازداشت دهها نفر از رهبران کلیساهای پروتستان در پکن را محکوم میکنیم زیرا این عمل «نمادی از دشمنی با مسیحیان» محسوب میشود.
روزنامه والاستریت ژورنال در گزارشی نوشت که بیش از ۲۰ نفر از اعضا و رهبران کلیسای «صهیون» که سالها با آزادی نسبی در پکن فعالیت داشتند، در روزهای اخیر بازداشت یا ناپدید شدهاند.
مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، امروز (یکشنبه) با انتشار بیانیهای گفت: «ما از دولت چین میخواهیم فوراً رهبران بازداشت شده کلیسای صهیون را آزاد کند و اجازه دهد تمامی افراد با هر عقیدهای، از جمله اعضای کلیساهای خانگی، بدون ترس از مجازات به انجام فعالیتهای مذهبی خود بپردازند.»
این کلیسا که از جمله بزرگترین نهادهای مذهبی غیررسمی پایتخت چین به شمار میرود، در سالهای اخیر بارها از سوی مقامات چینی تحت نظر قرار داشته است.