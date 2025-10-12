ترامپ از «بزرگترین رویای» خود خبر داد

رئیس جمهور آمریکا در جریان بازی دوستانه گلف با نوه‌اش ضمن ابراز امیدواری درباره خاتمه جنگ اوکراین، از بزرگترین رویای خود سخن گفت.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه «ایندیپندنت»، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز یکشنبه در جریان بازی گلف با «کای» نوه‌اش و برنامه یوتیوبی که او تولید می‌کند، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا هنوز رویایی برای دنبال کردن دارد یا خیر، گفت: «طوری سوال می‌پرسی که انگار من در تلویزیون هستم! تو رئیس‌جمهور شوی، این یک رویاست. اما حالا می‌خواهی یک رئیس‌جمهور عالی باشی!»

بنا بر این گزارش، کای از تعاملات خود با پدربزرگش به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا برای کانال یوتیوب خود فیلمبرداری و سفر آنها به باشگاه ملی گلف ترامپ در واشنگتن دی‌سی را مستند کرد.

این دختر ۱۸ ساله متوجه تدابیر شدید امنیتی در زمین گلف شد و همین موقعیت منجر شد تا این دو نفر در مورد «خطرات نزدیک و احتمالی» رئیس‌جمهور شوخی کنند، که به نظر می‌رسید اشاره‌ای به دو سوءقصد به جان ترامپ باشد.

ترامپ همچنین با اشاره به «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین مدعی شد: «من هفت جنگ را متوقف کرده‌ام. هفت جنگ. امیدوارم پوتین و زلنسکی را وادار کنیم که دست از کشتن همه بردارند.»

وی افزود: «امیدوارم جنگ اوکراین هر چه زودتر خاتمه یابد.»

در تاریخ ۶ اکتبر (۱۴ مهر ماه)، ترامپ گفت که «به نوعی» تصمیمی برای ارسال موشک‌های کروز دوربرد تاماهاوک گرفته است. پوتین پیش از آن هشدار داده بود که این اقدام شدیدا به روابط میان روسیه و ایالات متحده آسیب خواهد رساند زیرا استفاده از این موشک‌های دوربرد بدون دخالت مستقیم پرسنل نظامی ایالات متحده غیرممکن است.

موشک «تاماهاوک» با برد تا ۲۵۰۰ کیلومتر و کلاهک ۴۵۰ کیلوگرمی، به‌طور قابل‌توجهی از قابلیت‌های هر سیستم دوربردی که اوکراین از متحدان غربی دریافت کرده است، فراتر خواهد رفت.