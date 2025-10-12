En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ از «بزرگترین رویای» خود خبر داد

رئیس جمهور آمریکا در جریان بازی دوستانه گلف با نوه‌اش ضمن ابراز امیدواری درباره خاتمه جنگ اوکراین، از بزرگترین رویای خود سخن گفت.
کد خبر: ۱۳۳۳۹۴۵
| |
2 بازدید
ترامپ از «بزرگترین رویای» خود خبر داد

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه «ایندیپندنت»، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز یکشنبه در جریان بازی گلف با «کای» نوه‌اش و برنامه یوتیوبی که او تولید می‌کند، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا هنوز رویایی برای دنبال کردن دارد یا خیر، گفت: «طوری سوال می‌پرسی که انگار من در تلویزیون هستم! تو رئیس‌جمهور شوی، این یک رویاست. اما حالا می‌خواهی یک رئیس‌جمهور عالی باشی!»

بنا بر این گزارش، کای از تعاملات خود با پدربزرگش به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا برای کانال یوتیوب خود فیلمبرداری و سفر آنها به باشگاه ملی گلف ترامپ در واشنگتن دی‌سی را مستند کرد.

این دختر ۱۸ ساله متوجه تدابیر شدید امنیتی در زمین گلف شد و همین موقعیت منجر شد تا این دو نفر در مورد «خطرات نزدیک و احتمالی» رئیس‌جمهور شوخی کنند، که به نظر می‌رسید اشاره‌ای به دو سوءقصد به جان ترامپ باشد.

ترامپ همچنین با اشاره به «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین مدعی شد: «من هفت جنگ را متوقف کرده‌ام. هفت جنگ. امیدوارم پوتین و زلنسکی را وادار کنیم که دست از کشتن همه بردارند.»

وی افزود: «امیدوارم جنگ اوکراین هر چه زودتر خاتمه یابد.»

در تاریخ ۶ اکتبر (۱۴ مهر ماه)، ترامپ گفت که «به نوعی» تصمیمی برای ارسال موشک‌های کروز دوربرد تاماهاوک گرفته است. پوتین پیش از آن هشدار داده بود که این اقدام شدیدا به روابط میان روسیه و ایالات متحده آسیب خواهد رساند زیرا استفاده از این موشک‌های دوربرد بدون دخالت مستقیم پرسنل نظامی ایالات متحده غیرممکن است.

موشک «تاماهاوک» با برد تا ۲۵۰۰ کیلومتر و کلاهک ۴۵۰ کیلوگرمی، به‌طور قابل‌توجهی از قابلیت‌های هر سیستم دوربردی که اوکراین از متحدان غربی دریافت کرده است، فراتر خواهد رفت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ غزه جنگ غزه صلح اسرائیل توافق آتش بس اوکراین پایان جنگ خبر فوری
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حماس در غزه، عفو عمومی اعلام کرد
واکنش حسین دهباشی به رضا پهلوی: چکمه‌لیسی بیگانگان نقطه اشتراک شماست!
ترامپ از «بزرگترین رویای» خود خبر داد
شرط حماس برای موافقت با طرح آتش‌بس
رژیم صهیونیستی آتش‌بس را پذیرفت
حماس خواستار اقدام فوری شورای امنیت شد
مراحل و جزئیات اجرای توافق غزه و تبادل اسرا
ترامپ: اسرائیلی‌ها شرایط من را پذیرفته‌اند
ادعای ترامپ درباره زمان پایان جنگ غزه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۸۹ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۳ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۶۸ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۰ نظر)
تصاویر علی صادقی و دختران نیمه‌برهنه در نایت کلاب  (۵۲ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند  (۴۸ نظر)
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005b1F
tabnak.ir/005b1F