بدمزه وخوشمزه ترین غذاهای ایرانی در جهان

آیا تاکنون فکر کرده اید که غذای ایرانی در بین غذاهای بینالمللی چگونه رتبه بندی می شوند؟
به گزارش تابناک به نقل از نمناک؛ برخی از غذاهای ایرانی در رده بندی جهانی توانسته اند جایگاههای بسیار خوبی کسب کنند، در حالی که برخی دیگر موفق به جلب رضایت کاربران نشده اند. این رتبه بندیها بر اساس نظرات کاربران و تجربههای شخصی آن ها انجام شده و نمایی کلی از ترجیحات مردم در ایران را نشان می دهد؛ اما چه غذاهایی در این فهرستها جای دارند و دلیل آنها چیست؟ در این بخش از نمناک به بررسی بهترین و بدترین غذاهای ایرانی در رنکینگ جهانی می پردازیم تا پاسخ این سوالات را بیابیم.
بدترین و کمطرفدارترین غذاهای ایرانی
علیرغم اینکه ممکن است برخی افراد به آنها علاقه مند باشند، در میان برخی دیگر از کاربران محبوبیت کمتری دارند. این غذاها ممکن است به دلیل مواد اولیه خاص، طعم یا ظاهرشان کمتر مورد توجه قرار گیرند.
خورشت کنگر
خورشت لوبیا سبز
خورشت بادمجان
خورشت آلو
شیر برنج
کله جوش
خورشت هویج
سوهان عسلی
کوکو بادمجان
رشته پلو
بهترین و پرطرفدارترین غذاهای ایرانی
این غذاهای ایرانی با ترکیبهای منحصر به فردی از مواد اولیه تازه و عطر و طعمهای اصیل، توجههای بسیاری را به خود جلب کرده اند. این غذاها معمولاً با دقت و عشق فراوان تهیه می شوند و تنوعی گسترده از مزهها، بوها و طعمها را ارائه می دهند. این ویژگیها باعث شدهاند که غذاهای ایرانی در میان محافل بینالمللی نیز مورد تحسین و توجه قرار گیرند.
کته
چلوکباب
کباب چنجه
کله پاچه
کباب کوبیده
جوجه کباب
نان بربری
دنده کباب
ته چین
قورمه سبزی