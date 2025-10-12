چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟

تأکید ترامپ بر طرحی کلان در خصوص منطقه با محوریت آمریکا و اسرائیل و همراهی برخی کشورهای عربی است. ترامپ آتش بس غزه را اولین گام تحقق طرح منطقهای خود میداند و حضور سران کشورها در شرم الشیخ را هم تأییدی بر طرح خود میداند.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، جنبش فلسطینی مقاومت اسلامی (حماس) سوم اکتبر ۲۰۲۵ برابر با ۱۱ مهر ۱۴۰۴ در پاسخ به طرح آتشبس ترامپ، با توقف کامل جنگ، تبادل اسرا و اداره مستقل غزه موافقت کرد و خواستار بررسی مسائل آینده غزه در چارچوب منافع ملی فلسطینی شد.
آتش بس غزه بر اساس طرح ۲۰ مادهای و با ضمانت آمریکا حاصل شده است.
پس از پذیرش آتش بس از سوی حماس و رژیم صهیونیستی نشستی از سوی دولت آمریکا در شرم الشیخ مصر ترتیب داده شده تا سران کشورها در آن حاضر باشند و شاهد امضای رسمی صلح در غزه باشند.
در ادامه اجرای آتش بس در نوار غزه، ریاست جمهوری مصر شنبه شب اعلام کرده بود که روز دوشنبه ۲۱ مهرماه یک نشست بینالمللی با حضور بیش از ۲۰ کشور در شهر شرم الشیخ برگزار خواهد شد.
هدف اصلی این نشست، پایان دادن به جنگ در نوار غزه عنوان شده است.
بر اساس پیامی از وزارت خارجه آمریکا که آکسیوس به آن دست یافته، کشورهای متعددی برای حضور در این اجلاس دعوت شدهاند که از جمله آنها میتوان به اسپانیا اشاره کرد.
آکسیوس همچنین به نقل از منابع خود اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی ایران نیز برای شرکت در این نشست مهم درباره غزه در شرم الشیخ دعوت شده است.
ترامپ پنجشنبه ۱۷ مهر در نشست کابینه در کاخ سفید گفته بود امیدوار است حل بنبست در برنامه هستهای ایران بتواند زمینه بازسازی کشور را پس از حملات آمریکا و اسرائیل در ماه ژوئن فراهم کند، اما تاکید کرد ایران «نمیتواند سلاح هستهای داشته باشد.»
ترامپ گفت: «فکر میکنم حمله به ایران بسیار مهم بود، چون اگر آن حمله انجام نمیشد، ایران احتمالاً تا حالا چند سلاح هستهای داشت. در آن صورت، حتی اگر توافقی امضا میکردیم، سایهای تاریک بر آن میافتاد و معنا و اثرش را از دست میداد.»
او گفت: «ایران حالا متفاوت است. مقامهایش به ما اطلاع دادهاند که میخواهند روی صلح کار کنند و اعلام کردهاند بهطور کامل از این توافق حمایت میکنند. آنها فکر میکنند این توافق عالی است. ما از این موضع قدردانی میکنیم و با ایران همکاری خواهیم کرد.»
ترامپ ادامه داد: «ما تحریمهای بزرگی علیه ایران وضع کردهایم، اما دلمان میخواهد آنها بتوانند کشورشان را بازسازی کنند؛ فقط نمیتوانند سلاح هستهای داشته باشند.»
ترامپ شامگاه چهارشنبه ۱۶ مهر نیز در گفتوگویی تلفنی با شبکه فاکسنیوز گفته بود: «ایران تنها یک یا دو ماه تا دستیابی به سلاح هستهای فاصله داشت، و اگر اجازه میدادم این اتفاق بیفتد، این توافق ممکن نبود. اما حالا ایران متفاوت است، و ما گفتوگوهای خوبی داشتهایم. همانطور که دیدید، آنها از توافق حمایت کردند و بیانیهای در این زمینه صادر کردند. این اتفاقی فوقالعاده است.»
ترامپ همچنین بامداد شنبه ۱۹ مهر در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرده بود: به نظرم این توافق پابرجا خواهد بود. همه آنها از جنگ خستهاند. فراموش نکنید که هفتم اکتبر روز وحشتناکی بود که یک هزار و ۲۰۰ نفر کشته شدند. حماس نیز ۵۸ نفر را از دست داد. وی افزود: غزه بسیار مهم است. توافق صلح فراتر از غزه است. این صلح خاورمیانه است.
همانگونه که ترامپ عنوان کرده موضوع آتش بس غزه صرفا بخشی از «صلح خاورمیانه» است که ترامپ مرحله اول آنرا از منظر خود به خوبی پیش برده است.
اگرچه ترامپ در نقش منجی نتانیاهو در این زمینه عمل کرد و او را از باتلاق غزه درآورد و در سخنان خود کنایهای هم با او زد و گفت: بنیامین نتانیاهو بسیار خوشحال است و باید هم باشد! «امروز روز بزرگی برای اسرائیل و جهان است. تماس من با بیبی (نتانیاهو) عالی بود. او خیلی خوشحال است. باید هم خوشحال باشد. این یک دستاورد بزرگ است. تمام جهان برای دستیابی به این توافق گرد هم آمدهاند، از جمله کشورهایی که دشمن بودند.»
نکته مهم سخنان ترامپ، تأکید او بر طرحی کلان در خصوص منطقه با محوریت آمریکا و اسرائیل و همراهی برخی کشورهای عربی است. ترامپ آتش بس غزه را اولین گام تحقق طرح منطقهای خود میداند و حضور سران کشورها در شرم الشیخ را هم تأییدی بر طرح خود میداند.
این نشست به او این فرصت را خواهد داد تا به طرح خود اعتبار دهد و حضور ایران نیز تاییدی بر طرح اوست. چرا که او مدعی است متعاقب حملات آمریکا به ایران و تضعیف این کشور، تهران آتش بس غزه را پذیرفته است: «حمله به ایران مهم بوده و اگر انجام نمیشد، این کشور احتمالاً حالا چند سلاح هستهای داشت و اکنون ایران میخواهد برای صلح تلاش کند. آنها به ما اطلاع دادهاند که کاملا طرفدار این توافق هستند.»
طرح ترامپ برای منطقه که از دوره اول ریاست جمهوری او بر مبنای «معامله قرن» و «پیمان ابراهیم» دنبال میشود درصدد حذف جریان مقاومت از منطقه است. اگرچه در «معامله قرن» تشکیل کشور مستقل فلسطینی به کلی نادیده گرفته میشد ولی با حمایت کشورهای مختلف از تشکیل کشور مستقل فلسطینی متعاقب جنگ غزه در عمل با شکست مواجه شد.
حال ترامپ به دنبال این است که «پیمان ابراهیم» را گسترش دهد و حتی ابراز خوشبینی کرده که ایران نیز در این پیمان باشد. او گفته است که آمریکا امیدوار است تهران «شریک» این مسیر باشد و به همکاری منطقهای برای تأمین صلح بپیوندد.
اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در واکنش به این سخنان ترامپ گفته بود: طرح ابراهیم خائنانه و هیچ تناسبی با آرمانهای انقلاب ندارد پس چنین اتفاقی هرگز نخواهد افتاد.