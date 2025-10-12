با نرخ دلار که در حال حاضر در محدوده ۱۱۲ تا ۱۱۳ هزار تومان نوسان میکند، هزینههای واردات مواد اولیه مانند کاغذ حرارتی به طور چشمگیری افزایش یافته است. رولهای حرارتی، که به عنوان یکی از اجزای ضروری در دستگاههای خودپرداز، کارتخوانها و پرینترهای فروشگاهی استفاده میشوند، از این قاعده مستثنی نیستند. این گزارش به بررسی دقیق تاثیر تحریمها بر قیمت انواع رول حرارتی میپردازد، با تمرکز بر چالشهای واردکنندگان، نوسانات بازار و راهکارهای تامین مقرونبهصرفه. بر اساس گزارشهای اخیر اتاق بازرگانی و دادههای بازار، واردات کاغذ حرارتی بیش از ۷۰ درصد وابسته به ارز خارجی است و فعالسازی مکانیزم ماشه در سال ۲۰۲۵، دسترسی به تامینکنندگان خارجی را محدودتر کرده است.
تحریمهای اقتصادی، به ویژه محدودیتهای بانکی و ترس تامینکنندگان از تحریمهای ثانویه، زنجیره تامین کاغذ حرارتی را مختل کرده است. ایران سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون متر رول حرارتی مصرف میکند، که بخش عمده آن از کشورهایی مانند چین و کره جنوبی وارد میشود. افزایش نرخ دلار از حدود ۷۰ هزار تومان در ابتدای سال به سطح فعلی ۱۱5-۱۱8 هزار تومان، هزینه هر رول را تا ۶۰ درصد افزایش داده است. طبق آمار گمرک ایران در مهر ۱۴۰۴ (اکتبر ۲۰۲۵)، واردات کاغذ خام حرارتی ۲۵ درصد کاهش یافته و این کمبود، قیمتها را در بازار داخلی به رکوردهای جدیدی رسانده است.
این افزایش نه تنها بر تولیدکنندگان تاثیر گذاشته، بلکه کسبوکارهای کوچک و متوسط را نیز تحت فشار قرار داده است. برای مثال، سوپرمارکتها، رستورانها و فروشگاههای آنلاین که روزانه صدها رسید چاپ میکنند، با هزینههای بالاتر روبرو هستند. کیفیت رولهای داخلی نیز، به دلیل محدودیت فناوری، اغلب پایینتر از استانداردهای جهانی است و منجر به چاپهای کمدوام یا پر از خطا میشود. در این میان، تامینکنندگانی مانند سایت نگارهکام (negarehcom.com) با تولید داخلی و واردات کالا و مواد اولیه، توانستهاند قیمتهای خود را ثابت نگه دارند و فرصتی طلایی برای مشتریان فراهم کنند.
رولهای حرارتی در متراژهای متنوعی مانند 16، 36 ،40 و 240 متری با عرض های متفاوت 79 و 57 میلی متری تولید میشوند، که هر کدام برای کاربردهای خاصی مناسب هستند. تحریمها مستقیماً بر مواد اولیه مانند خمیر کاغذ و لایههای حساس حرارتی تاثیر گذاشته و هزینه تولید را بالا برده است. بر اساس گزارشهای بازار، قیمت هر بسته ۱۰ تایی رول فیش پرینتر از ۲۵۰ هزار تومان در سال گذشته به بیش از 400 هزار تومان در مهر ۱۴۰۴ رسیده است. این جهش، ناشی از حذف تدریجی ارز نیمایی و وابستگی ۸۰ درصدی به واردات است.
در سطح جهانی، تامینکنندگان معتبر مانند POSPaper.com، که یکی از رهبران تولید رولهای حرارتی با کیفیت بالا است، قیمتهای ثابتتری ارائه میدهند، اما هزینههای حمل و نقل و تحریمها، واردات مستقیم از چنین منابعی را برای ایران غیراقتصادی کرده است. در مقابل، بازار داخلی با انحصار واردکنندگان محدود، شاهد رانت و احتکار است. کارشناسان پیشبینی میکنند که تا پایان سال ۱۴۰۴، با ادامه نوسانات ارزی، قیمتها ۲۰-۳۰ درصد دیگر افزایش یابد، مگر اینکه سیاستهای حمایتی دولتی مانند تخصیص ارز ترجیحی اجرا شود.
برای صاحبان کسبوکار، افزایش قیمت رول حرارتی به معنای کاهش حاشیه سود است. یک سوپرمارکت متوسط ماهانه 10 کارتن رول مصرف میکند؛ با قیمت فعلی، این هزینه از 5 میلیون تومان به 11 تا 15 میلیون تومان رسیده است. علاوه بر این، کیفیت پایین رولهای متفرقه منجر به اختلال در عملیات روزانه بسیاری از کسب و کارها میشود – چاپهای محو، پارگی آسیب به دستگاه های پرینتر حرارتی از جمله بیشترین شکایات مشتریانی است که رول های بی کیفیت با قیمت پایین را تهیه کرده اند.
از سوی دیگر، مصرفکنندگان بسیاری که از دستگاههای کارتخوان سیار استفاده میکنند، نیز تحت تاثیر قرار گرفتهاند. آمار نشان میدهد که با رشد ۴۰ درصدی تراکنشهای آنلاین در سال ۱۴۰۴، تقاضا برای رولهای ۵۷ میلیمتری دو برابر شده، اما تامین آن با قیمت مناسب چالشبرانگیز است. در این شرایط، پلتفرمهای آنلاین مانند نگارهکام با موجودی انباری و تولید مداوم، توانستهاند قیمتها را در یک تراز نگه دارند. این سایت نه تنها فروشنده و تولید کننده است، بلکه خدمات مشاورهای برای انتخاب سایز مناسب دستگاهتان را ارائه میدهد و ارسال سریع (۱-۲ روزه) را تضمین میکند.
سایت نگارهکام، به عنوان یک تولید کننده، با تمرکز بر انبارداری استراتژیک و تولید مداوم ، رولهای حرارتی را با قیمتهای پیش از جهش ارزی تامین و عرضه میکند. برای مثال، بسته ۱۰ تایی رول فیش پرینتر همچنان 350 هزار تومان است، در حالی که در بازار آزاد به ۴۵۰ هزار تومان رسیده. این رویکرد نه تنها صرفهجویی ۳۰-۵۰ درصدی ایجاد میکند، بلکه کیفیت محصولات را با استانداردهای جهانی (مانند هانسول کره) حفظ مینماید. مشتریان میتوانند از محصولات رول فیش پرینتر در نگارهکام برای خرید مستقیم استفاده کنند.
تجربه مشتریان نیز تاییدکننده این استراتژی است. آقای رضایی، صاحب یک سوپرمارکت در تهران، گزارش میدهد: "با تامین از نگارهکام، هزینه ماهانهام ۴۰ درصد کاهش یافت و کیفیت چاپ بدون نقص ماند." مشابه آن، خانم سارا از شیراز میگوید: "رولهای 4۰ متریشان برای رستوران ایدهآل است و ماندگاری چاپ تا یک سال تضمین شده." نگارهکام علاوه بر فروش، خدمات جانبی مانند طراحی سایت فروشگاهی و انتشار ریپورتاژ تبلیغاتی ارائه میدهد، که برای کسبوکارهای دیجیتال مفید است.
برای شفافیت بیشتر، جدول زیر مقایسهای از قیمتهای فعلی (مهر ۱۴۰۴) بر اساس دادههای سایتهای فروش معتبر مانند دیجیکالا، ترب ارائه میدهد. قیمتهای نگارهکام بر اساس موجودی قدیمی ثابت مانده، در حالی که بازار آزاد تحت تاثیر دلار ۱۱۲ هزار تومانی افزایش یافته است:
|
سایز رول
|
قیمت قدیمی (هر بسته ۱۰ تایی، نگارهکام)
|
قیمت بازار فعلی (هر بسته ۱۰ تایی)
|
صرفهجویی در نگارهکام
|
16×57
|
24۰,۰۰۰ تومان
|
۳۵۰,۰۰۰ تومان
|
۱1۰,۰۰۰ تومان
|
36×۸۰
|
348,۰۰۰ تومان
|
۴9۰,۰۰۰ تومان
|
142,۰۰۰ تومان
|
240×۸۰
|
1,98۰,۰۰۰ تومان
|
2,40۰,۰۰۰ تومان
|
420۰,۰۰۰ تومان
این اعداد بر اساس میانگین قیمتهای گزارششده در بازار است و نشاندهنده مزیت رقابتی نگارهکام است. برای مقایسه جهانی، میتوانید به POSPaper.com مراجعه کنید، که قیمتهای پایه رولهای حرارتی را بدون هزینههای تحریمی عرضه میکند.
رولهای حرارتی نگارهکام در سایزهای استاندارد57×16 ، 80×40 ، 220×80 موجود است، با گرماژ ۴۸-۵۵ گرم. طول 40-50 متری آنها برای چاپ حداقل 1000 رسید مناسب است و چاپ واضحی تا یک سال دوام میآورد. تضمین تعویض ۷ روزه و تخفیف ۱۰ درصدی برای سفارشهای بالای ۱۰ بسته، از دیگر مزایاست. برای دستگاههای سیار، سایز ۵۷ میلیمتری ایدهآل است، در حالی که ۸۰ میلیمتری برای پرینترهای فروشگاهی حرفهایتر کاربرد دارد.
تحریمها بازار رول حرارتی را در بنبست قرار داده، اما فرصتهایی مانند عرضه نگارهکام میتواند تعادل ایجاد کند. با موجودی انبار و تولید مداوم، توصیه میشود مشتریان هرچه سریعتر اقدام کنند تا از قیمتهای فعلی بهره ببرند. پیشبینیها حاکی از افزایش ۲۵ درصدی دیگر تا پایان پاییز است. برای تامین ایمن، به دسته رول فیش پرینتر نگارهکام مراجعه نمایید و برای بررسی جهانی، POSPaper.com را بررسی کنید. این رویکرد نه تنها هزینهها را کنترل میکند، بلکه پایداری کسبوکار را تضمین مینماید.
/انتهای رپرتاژ آگهی