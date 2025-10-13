En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

روایات‌ تاریخی از لحظه و علت درگذشت حافظ

راز مرگ حافظ شیرازی و ماجرای آخرین روز‌های زندگی شاعر بزرگ فارسی را بخوانید.
کد خبر: ۱۳۳۳۹۳۹
| |
209 بازدید

روایات‌ تاریخی از لحظه و علت درگذشت حافظ

به گزارش تابناک؛ اطلاعات دقیقی درباره دلیل مرگ حافظ در منابع تاریخی موجود نیست. با این حال، پژوهش‌ های ادبی و تاریخی نشان می‌ دهد که او در سنین بالا به ‌طور طبیعی از دنیا رفته است. برخی محققان احتمال داده ‌اند که ضعف ناشی از کهولت یا بیماری ‌های مرتبط با سن، می‌تواند عامل فوت او بوده باشد.

بررسی دلایل فوت حافظ شیرازی

در دوره زندگی حافظ، بیماری‌ هایی مانند تب، سوء تغذیه، مشکلات قلبی و سایر بیماری‌ های عفونی رایج بودند. بسیاری از شاعران و بزرگان آن زمان بدون مدارک پزشکی یا تشخیص علمی فوت می‌ کردند، بنابراین علت دقیق مرگ اغلب ناشناخته باقی مانده است. این موضوع باعث شده تا دلیل فوت حافظ در تاریخ ادبیات ایران همچنان یک راز باقی بماند.

زمان و مکان درگذشت حافظ

بنا بر منابع تاریخی، حافظ در سال ۷۹۲ هجری قمری، معادل با ۱۳۹۰ میلادی، از دنیا رفته است. این اتفاق در شهر شیراز، زادگاه و محل زندگی بیشتر عمر او، رخ داده است.
سن حافظ هنگام وفات

طبق مدارک موجود، حافظ در زمان مرگ حدود ۶۵ سال داشت، هر چند برخی منابع تفاوت ‌های جزئی در این عدد گزارش کرده‌ اند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
حافظ لسان الغیب علت مرگ وصیت نامه مرگ حافظ شیرازی خبر فوری
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصویر وصیت نامه سوزناک مجری به قتل رسیده
فال حافظ ۱۰ تیر ۱۴۰۴
ناگفته‌های همسر شهید حاجی‌زاده از وصیت نامه فرمانده هوافضای سپاه
دیوارنگاره لسان الغیب
عکس جالب: نمایی متفاوت از حافظیه شیراز
فال حافظ ۳۰ تیر ۱۴۰۴
بزرگداشت یادروز حافظ
رهبر انقلاب: دیوان حافظ مستفاد از قرآن است
مشخص شدن علت مرگ الهه حسین‌نژاد
"لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی‌"
فال حافظ ۱۷ مرداد ۱۴۰۴
چند نکته مهم در خصوص عزل وصی / وصی چه اختیارات و تکالیفی بر عهده دارد؟
تقدیر از زوج های حافظ قرآن کریم
وصی چگونه از وصایت عزل می‌شود؟
فال حافظ 27 فروردین 1404
علت فوت حسنی مبارک چه بود؟
زندگی مرد ایرلندی با اسکلت همسرش
فرازهایی از وصیت‌نامه امام خمینی (ره)
متن وصیت شهید سید حسن نصرالله + عکس
فال حافظ پرسپولیس !
سایر اخبار

روایات‌ تاریخی از لحظه و علت درگذشت حافظ

پیام سخنگوی وزارت خارجه به مناسبت روز حافظ

فال حافظ برای امروز ۱۸ مهر ۱۴۰۴

نوشتن برای خارجی‌ها ممکن نیست/برای مردم چک می‌نویسم چون دیگران را نمی‌شناسم

نوشتن برای خارجی‌ها ممکن نیست/برای مردم چک می‌نویسم چون دیگران را نمی‌شناسم

چرایی مهم بودن ادبیات از دید نویسنده کُره‌ای برنده نوبل

چرایی مهم بودن ادبیات از دید نویسنده کُره‌ای برنده نوبل

فال حافظ برای امروز ۱۳ مهرماه

آخرین خبر از وضعیت کامران فانی

برگزاری نشست‌های ادبی منظومه در باغ کتاب تهران

فال حافظ امروز شما 8 مهر ماه

فال حافظ 6 مهر 1404

برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۱۷ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۶ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۳ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۷۷ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۶۹ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۶۱ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۰ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005b19
tabnak.ir/005b19