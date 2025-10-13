روایات‌ تاریخی از لحظه و علت درگذشت حافظ

به گزارش تابناک؛ اطلاعات دقیقی درباره دلیل مرگ حافظ در منابع تاریخی موجود نیست. با این حال، پژوهش‌ های ادبی و تاریخی نشان می‌ دهد که او در سنین بالا به ‌طور طبیعی از دنیا رفته است. برخی محققان احتمال داده ‌اند که ضعف ناشی از کهولت یا بیماری ‌های مرتبط با سن، می‌تواند عامل فوت او بوده باشد.

بررسی دلایل فوت حافظ شیرازی

در دوره زندگی حافظ، بیماری‌ هایی مانند تب، سوء تغذیه، مشکلات قلبی و سایر بیماری‌ های عفونی رایج بودند. بسیاری از شاعران و بزرگان آن زمان بدون مدارک پزشکی یا تشخیص علمی فوت می‌ کردند، بنابراین علت دقیق مرگ اغلب ناشناخته باقی مانده است. این موضوع باعث شده تا دلیل فوت حافظ در تاریخ ادبیات ایران همچنان یک راز باقی بماند.

زمان و مکان درگذشت حافظ

بنا بر منابع تاریخی، حافظ در سال ۷۹۲ هجری قمری، معادل با ۱۳۹۰ میلادی، از دنیا رفته است. این اتفاق در شهر شیراز، زادگاه و محل زندگی بیشتر عمر او، رخ داده است.

سن حافظ هنگام وفات

طبق مدارک موجود، حافظ در زمان مرگ حدود ۶۵ سال داشت، هر چند برخی منابع تفاوت ‌های جزئی در این عدد گزارش کرده‌ اند.