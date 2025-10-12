عکس: پنجره‌ای به گذشته: ایران صد سال پیش، از آسمان

تصاویر تاریخی عکاس سوئیسی از ایران قدیم ،بخش مهمی از تاریخ معاصر است. در زمستان 1303 شمسی، والترمیتل هولزر بنا بر دعوت دولت وقت ایران به تهران پرواز کرد، او یک ماه پس از پرواز از زوریخ به تهران رسید. هولزر طی سالهای 1303 و 1304 شمسی، از تهران عکسها و فیلمهای کوتاه متعددی تهیه کرد. این اقدام عکاسی او بعدا به «پرواز پرشیا» شهرت یافت. دلیل دعوت ایران از این عکاس سوئیسی این بود که از گزارش ها و تصاویری که میتل هولزر در خارج از کشور تهیه کرده بود،سرو صدای زیادی در دنیا ایجاد کرده و باعث شهرت او شده بود.