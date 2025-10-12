مونیکا بلوچی دیگر «مریم مجدلیه» نیست

به گزارش تابناک به نقل از هالیوود ریپورتر؛ فیلمبرداری این پروژه به زودی در رم ایتالیا آغاز خواهد شد. اما در فیلم جدید نه خبری از جیم کاویزل در نقش حضرت مسیح است و نه خبری از مونیکا بلوچی در نقش مریم مجدلیه.

مصائب مسیح که در اوایل سال ۲۰۰۴ اکران شد بالغ بر ۶۰۰ میلیون دلار در بازار جهانی فروش کرد. دستگیری حضرت مسیح و به صلیب کشیدن او را روایت کرد. این فیلم با فروش ۳۷۰ میلیون دلاری در شمال قاره آمریکا به سودآورترین فیلم با درجه R در تاریخ آمریکا تبدیل شد. مل گیبسون که خود بودجه فیلم را تامین کرد سود سرشاری در نتیجه این کار نصیبش شد.

قسمت اول رستاخیز مسیح در ۲۶ مارس سال ۲۰۲۷ در روز آدینه مقدس اکران خواهد شد و ۴۰ روز بعدتر قسمت دوم این فیلم در ۶ ماه می‌در روز جشن عروج به سالن‌ها خواهد آمد.

گفتنی است آدینه مقدس روز بزرگداشت مصلوب شدن و درگذشت حضرت مسیح است و جشن عروج گرامیداشت عروج کالبد عیسی مسیح به ملکوت است.