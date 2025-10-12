پایان حمله طالبان به پاکستان با میانجیگری ریاض و دوحه

ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان در افغانستان اعلام کرد عملیات انتقامجویانه علیه پاکستان از نیمه شب گذشته به درخواست عربستان و قطر متوقف شد.
به گزارش تابناک به نقل از آناتولی، مجاهد به خبرنگاران گفت، در درگیریهایی که در مرز پاکستان و افغانستان روی داد، ۵۸ سرباز پاکستانی کشته و ۳۰ سرباز نیز زخمی شدند.
این سخنگو تعداد کشته شدگان افغان را ۲۰ نفر اعلام و تاکید کرد درگیریها به درخواست عربستان و قطر متوقف شد.
وزارت دفاع افغانستان نیز در بیانیهای اعلام کرد عملیات انتقامجویانه و موفق علیه پاکستان از نیمه شب گذشته متوقف شد. این وزارتخانه تاکید کرد برای دفاع قاطعانه از خاک افغانستان، آماده است.
افغانستان و پاکستان ۲۶۴۰ کیلومتر مرز مشترک و چندین گذرگاه مرزی دارند که نقشی محوری در تجارت منطقهای و روابط مردم در دو سوی مرز ایفا میکند.
اسلام آباد مدعی است افراد مسلح طالبان پاکستان از داخل افغانستان دست به عملیات در خاک پاکستان میزنند ولی کابل این ادعا را تکذیب میکند.