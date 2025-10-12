به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، در پی اعطای نمایشی جایزه صلح نوبل به ماریا کورینا ماچادو رهبر مخالفان و شورشیان ونزوئلا، رضا پهلوی شاهزاده ناکام سلطنت‌طلبان در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، به کورینا تبریک گفته و نوشته است:

«به دوست عزیزم، ماریا کورینا ماچادو، برای دریافت جایزه صلح نوبل تبریک می‌گویم. او مدافع خستگی‌ناپذیر دموکراسی و کرامت در ونزوئلاست و چراغ امید برای آزادی‌خواهان در سراسر جهان. ایرانیان در کنار مردم ونزوئلا در مبارزه‌شان ایستاده‌اند. به‌زودی هر دو ملت ما آزاد خواهند شد.»

حسین دهباشی پژوهشگر حوزه تاریخ، نیز در بخش واکنش به پست‌های شبکه ایکس، این‌نظر را به این‌پست رضا پهلوی ثبت کرده است:

«نقطه اشتراک‌تان چکمه‌لیسی بیگانگان برای بمباران کشورهایتان است. مزدور چو مزدور ببیند، خوشش آید...»

***

واکنش دهباشی دو نکته دارد؛ اول این‌که ماریا کورینا ماچادو هم مانند رضا پهلوی از آمریکا و بیگانگان خواسته بود کشورش را بمباران کنند. نکته دوم هم مربوط به نادانی هر دوچهره و ارجاع دهباشی به ضرب‌المثل «دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید» است.