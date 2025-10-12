En
احتمال وقوع طوفان گرد و خاک در تهران

اداره کل هواشناسی استان تهران ضمن هشدار نسبت به افزایش سرعت وزش باد شدید و احتمال وقوع طوفان گرد و خاک در استان، خودداری از تردد و توقف کنار درختان و سازه‌های ناتمام را توصیه کرد.
احتمال وقوع طوفان گرد و خاک در تهران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد افزایش وزش باد را برای گستره این استان پیش‌بینی کرد.

بر این اساس از بعد از ظهر فردا (۲۱ مهر) تا سه‌شنبه (۲۲ مهر) در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید تا شدید گاهی با خیزش یا انتقال گرد و خاک به‌ویژه برای نیمه جنوبی و غربی استان تهران پیش‌بینی می‌شود.

اداره کل هواشناسی تهران لغزندگی موقت معابر و جاده‌ها، احتمال سقوط بعضی اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی، آسیب به تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها، گاهی خیزش گرد و خاک و امکان گسترش گرد و خاک از استان‌های همجوار، کاهش کیفیت هوا و شعاع دید، احتمال وزش باد خیلی شدید موقت و رخداد طوفان گرد و خاک، خطر شکستن درختان کهنسال و نهال‌ها و امکان صدمه به پوشش گلخانه‌ها را از جمله مخاطرات این شرایط جوی دانسته است.

این شرایط احتمال کاهش نسبی دمای کمینه و یخبندان موقت شبانه در دامنه‌ها و ارتفاعات را در پی دارد و در ارتفاعات شمالی به‌ویژه ارتفاعات بالادست با افزایش ابر و گاهی وزش باد شدید و رگبار باران با احتمال رعد و برق همراه خواهد بود.

در این شرایط جوی احتیاط در عبور و مرور جاده‌ای، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی، عدم استقرار در تأسیسات و مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها و داربست‌ها، اجتناب از پرواز گلایدر و هواپیما‌های سبک و بالگرد، عدم تردد و توقف کنار درختان و سازه‌های ناتمام، مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها، احتیاط در انجام امور عمرانی، محافظت از امکانات و محصولات کشاورزی، اجتناب از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در طبیعت‌گردی و کوهنوردی و ترجیحا پرهیز از صعود به ارتفاعات به دلیل خطر رگبار و رعد و برق و صاعقه و پرهیز از چرای دام و کوچ عشایر در مناطق کوهستانی شمالی توصیه می‌شود.

 هشدار زردرنگ به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفر‌ها و انجام کار‌های روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدار‌ها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

همچنین بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر با افزایش نسبی وزش باد همراه می‌شود. طی امشب یکشنبه (۲۰ مهر) و چهارشنبه (۲۳ مهر) با پایداری نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه در مناطق پرتردد شهری، در بعضی ساعات غبار محلی رقیق و کاهش نسبی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان تهران فردا ۲۱ مهر) کمی ابری و غبار صبحگاهی خواهد بود و از بعد از ظهر افزایش باد، گاهی وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک با حداکثر و حداقل دمای ۳۰ و ۲۰ درجه سانتیگراد و طی سه‌شنبه (۲۲ مهر) صاف در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک با حداکثر و حداقل دمای ۲۸ و ۱۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

