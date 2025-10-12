En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار: آرامگاه‌های حافظیه در خطر نابودی است!

کنشگران و مرمتگران آثار تاریخی در استان فارس، وضعیت آرامگاه‌های حافظیه را وخیم ارزیابی کردند.
کد خبر: ۱۳۳۳۸۷۷
| |
553 بازدید

هشدار: آرامگاه‌های حافظیه در خطر نابودی است!

تصاویری از سوی متخصصان مرمت و کنشگران میراث فرهنگی، وضعیت آرامگاه‌هایی که در عرصه حافظیه قرار دارند را چندان مناسب نشان نمی‌دهد. یکی از این مرمتگران گفت: آرامگاه‌های مهمی در حافظیه هستند که به افراد سرشناسی چون شعرا، عرفا و خاندان «قوام» اختصاص دارند، اما بررسی‌ها از وضعیت وخیم و مرمت‌های غیراصولی این آرامگاه‌ها، که برخی از آنها دارای تزئینات ارزشمند هستند، حکایت دارد.  

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بنا بر بررسی‌های این مرمتگران، درها و پنجره‌های چوبی این آرامگاه‌ها موریانه‌زده شده و بخش‌هایی از آنها، غیراصولی و غلط مرمت شده‌اند؛ مرمت‌هایی که به جای چوب، با سیمان و نئوپان انجام شده است. از طرفی تَرَک‌های بسیار زیادی در درها و پنجره‌ها مشاهده می‌شود. نوعی آشفتگی و بی‌نظمی در مقبره‌ها وجود دارد. در داخل بیشتر مقبره‌ها پر از زباله است.

بنابر این اظهارات، برخی از این آرامگاه‌ها حدود پنج شش سال پیش توسط شخصی غیرمتخصص مرمت شده است، و اکنون به مرمت اصولی نیاز دارند تا از آسیب بیشتر جلوگیری شود.

یکی از کارشناسان مرمت براساس آخرین ارزیابی‌ها از آرامگاه حافظیه اظهار کرد: آویزی در ایوانی که اتاق حافظ‌شناسی شده، وجود دارد، که تزئینات آن بین یزدی‌بندی و رسمی‌بندی؛ شاخصه‌ای از دوره خاص شیراز، است که تعداد این آویزها خیلی کم است، شاید یکی دو بنا از آن بیشتر نباشد. بنا به دلایلی قسمتی از این آویز فروریخته و قسمت سمت راست نیز اصلا وضعیت مناسبی ندارد و هر لحظه امکان دارد  فرو بریزد. در این آویز هم شاهد ترک‌ها و هم رطوبت و هم شاهد سرشل شدن ایوان هستیم.

این مرمتگر گفت: بدتر از آن، اتفاقی است که در مقبره قوام رخ داده است. این بنا آویز نفیسی دارد که باید همیشه پایش و رصد شود، ولی متاسفانه خیلی وقت است رصد نشده است، همین آویز در دوره‌های مختلف، ترک برداشته و هر سال آن را با سیمان سفید و پودر سنگ پر می‌کردند در مقبره و ایوان هم این اتفاق تکرار شده است. اگر به آن رسیدگی نشود احتمال داره در سال‌های آینده این قسمت از آویز بریزد و نیاز دارد که پایش شود و خانواده قوام، که آرامگاه آن موقوفه است و میراث فرهنگی می.توانند کمک کنند تا این مقبرۀ دارای ارزش‌های تاریخی، مرمت و حفظ شود.

پیش‌تر نیز سیاوش آریا، کنشگر میراث فرهنگی از وضعیت وخیم آرامگاه خاندان قوام‌الملک، بنایی از آنِ اوایل دورۀ پهلوی یکم، که به شیوه و سبک بناهای قاجاری برپا شده، اطلاع داده بود.

در ادامه تصاویری را از وضعیت مقبره‌ها و آرامگاه‌های محوطه حافظیه می‌بینید که در شهریورماه ۱۴۰۴ ثبت شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آرامگاه حافظ حافظیه مرمت بازسازی موریانه مقبره زباله دان میراث فرهنگی خبر فوری
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مسجد شیخ لطف‌الله سرطان دارد
مرمت گنبد شیخ لطف‌الله را متوقف کنید
کلید دروازه قرآن شیراز گم شد
تصاویر زیبا از آرامگاه حافظ
روز بزرگداشت حافظ
واکنش میراث فرهنگی به حمله موریانه‌‌ها به چهل‌ستون
مراحل پایانی باز آفرینی ساختمان تاریخی بلدیه تهران
مرمت آثار تاریخی در بدترین شرایط ممکن است
کوروش محمدخانی: گلسنگ ها در تخت جمشید نفوذ کرده اند/ نبود بودجه کار مرمت را کند کرده است
مرمت کاخ یک میلیون دلاری ده میلیون دلار است!
آرامگاه کوروش مرمت می‌شود
آمار تحسین‌برانگیز بازدید‌ها از اماکن تاریخی و فرهنگی
زمستان برج آزادی را از پا در می‌آورد
بودجه مورد نیاز برای تکمیل مرمت ارگ جهانی بم
موضوع کشف آرامگاه اولجایتو در گنبد سلطانیه چیست؟
برای نخستین بار مرمت سنگ‌نگاره کورانگون/سنگ‌نگاره اشکانی فارس در آستانه نابودی
عکس جالب: نمایی متفاوت از حافظیه شیراز
وضعیت ناگوار مزار قیصرامین‌پور
فرانسه برای حفظ ابنیه تاریخی خود به ۲ میلیارد یورو نیاز دارد
بازسازی کاخ خواهر شاه از سرگرفته می‌شود
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۸۹ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۳ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۶۸ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۰ نظر)
تصاویر علی صادقی و دختران نیمه‌برهنه در نایت کلاب  (۵۲ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند  (۴۸ نظر)
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005b09
tabnak.ir/005b09