تصاویری از سوی متخصصان مرمت و کنشگران میراث فرهنگی، وضعیت آرامگاه‌هایی که در عرصه حافظیه قرار دارند را چندان مناسب نشان نمی‌دهد. یکی از این مرمتگران گفت: آرامگاه‌های مهمی در حافظیه هستند که به افراد سرشناسی چون شعرا، عرفا و خاندان «قوام» اختصاص دارند، اما بررسی‌ها از وضعیت وخیم و مرمت‌های غیراصولی این آرامگاه‌ها، که برخی از آنها دارای تزئینات ارزشمند هستند، حکایت دارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بنا بر بررسی‌های این مرمتگران، درها و پنجره‌های چوبی این آرامگاه‌ها موریانه‌زده شده و بخش‌هایی از آنها، غیراصولی و غلط مرمت شده‌اند؛ مرمت‌هایی که به جای چوب، با سیمان و نئوپان انجام شده است. از طرفی تَرَک‌های بسیار زیادی در درها و پنجره‌ها مشاهده می‌شود. نوعی آشفتگی و بی‌نظمی در مقبره‌ها وجود دارد. در داخل بیشتر مقبره‌ها پر از زباله است.

بنابر این اظهارات، برخی از این آرامگاه‌ها حدود پنج شش سال پیش توسط شخصی غیرمتخصص مرمت شده است، و اکنون به مرمت اصولی نیاز دارند تا از آسیب بیشتر جلوگیری شود.

یکی از کارشناسان مرمت براساس آخرین ارزیابی‌ها از آرامگاه حافظیه اظهار کرد: آویزی در ایوانی که اتاق حافظ‌شناسی شده، وجود دارد، که تزئینات آن بین یزدی‌بندی و رسمی‌بندی؛ شاخصه‌ای از دوره خاص شیراز، است که تعداد این آویزها خیلی کم است، شاید یکی دو بنا از آن بیشتر نباشد. بنا به دلایلی قسمتی از این آویز فروریخته و قسمت سمت راست نیز اصلا وضعیت مناسبی ندارد و هر لحظه امکان دارد فرو بریزد. در این آویز هم شاهد ترک‌ها و هم رطوبت و هم شاهد سرشل شدن ایوان هستیم.

این مرمتگر گفت: بدتر از آن، اتفاقی است که در مقبره قوام رخ داده است. این بنا آویز نفیسی دارد که باید همیشه پایش و رصد شود، ولی متاسفانه خیلی وقت است رصد نشده است، همین آویز در دوره‌های مختلف، ترک برداشته و هر سال آن را با سیمان سفید و پودر سنگ پر می‌کردند در مقبره و ایوان هم این اتفاق تکرار شده است. اگر به آن رسیدگی نشود احتمال داره در سال‌های آینده این قسمت از آویز بریزد و نیاز دارد که پایش شود و خانواده قوام، که آرامگاه آن موقوفه است و میراث فرهنگی می.توانند کمک کنند تا این مقبرۀ دارای ارزش‌های تاریخی، مرمت و حفظ شود.

پیش‌تر نیز سیاوش آریا، کنشگر میراث فرهنگی از وضعیت وخیم آرامگاه خاندان قوام‌الملک، بنایی از آنِ اوایل دورۀ پهلوی یکم، که به شیوه و سبک بناهای قاجاری برپا شده، اطلاع داده بود.

در ادامه تصاویری را از وضعیت مقبره‌ها و آرامگاه‌های محوطه حافظیه می‌بینید که در شهریورماه ۱۴۰۴ ثبت شده است.