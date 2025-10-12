En
احتمال شنیده‌‌شدن صدای انفجار در این شهر

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه عملیات انفجار در مسیر ورودی تونل فارسان _ بازفت امروز ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ حوالی ساعت ۱۶ انجام می‌شود، گفت: مردم ‌شهرستان فارسان نگران صدای انفجار نباشند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سید احسان حسینی، سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه عملیات انفجار در مسیر ورودی تونل فارسان _ بازفت امروز ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ حوالی ساعت ۱۶ انجام می‌شود، گفت: مردم منطقه فارسان نگران صدای انفجار نباشند.

سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری افزود: این عملیات در جهت تسریع روند اجرای پروژه و عبور از موانع سخت زمین‌شناختی انجام می‌شود و تمامی اقدامات با رعایت اصول فنی و ایمنی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه ممکن است صدای این انفجار در برخی نقاط شهر و روستاهای اطراف شنیده شود افزود: از شهروندان تقاضا می‌شود در زمان اجرای عملیات، از حضور در محل انفجار خودداری کنند.

سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، امدادی و خدماتی صورت گرفته و این عملیات تحت نظارت کامل تیم‌های فنی انجام می‌شود.
 

نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
