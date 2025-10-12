ادای احترام به ستاره فقید با تتو زیبا

روبن نوس با گل دقایق پایانی، تتویی زیبا و جملات احساسی، یاد دیوگو ژوتا را زنده نگه داشت.

نوس پیراهن شماره ۲۱ پرتغال را به احترام ژوتا، که در ماه جولای به همراه برادرش آندره سیلوا در یک سانحه رانندگی درگذشت، بر تن داشت.

به گزارش تابناک به نقل از فوتبالی، در دیدار اخیر تیم ملی پرتغال برابر ایرلند در چارچوب انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶، روبن نوس با گل دقیقه ۹۰ خود، پیروزی ۱-۰ پرتغال را رقم زد. این گل نه تنها سه امتیاز حیاتی برای تیم به ارمغان آورد، بلکه یاد و خاطره دیوگو ژوتا، هم‌تیمی فقید نوس، را نیز گرامی داشت.

پس از گلزنی، نوس با بالا زدن جوراب‌هایش و نشان دادن تتوی تازه‌اش، تصویری از خود و ژوتا را که در آغوش یکدیگر در لباس تیم ملی پرتغال دیده می‌شوند، به نمایش گذاشت. این حرکت احساسی، نمادی از دوستی عمیق و ارادت نوس به هم‌بازی سابقش بود.

در لحظاتی که به نظر می‌رسید شاگردان مارتینز راهی برای گشودن دروازه حریف ندارند، نوس با یک ضربه سر، توپ را از دستان کلهر عبور داد و پیروزی تیمش را رقم زد.

وقتی پس از بازی از نوس پرسیده شد آیا این گل از پیش مقدر شده بود، گفت: «فکر می‌کنم همین‌طور بود. اولین گل ملی‌ام، با این شماره... نمی‌توانست لحظه‌ای بهتر از این داشته باشد. آن اشتیاق و شور و شوقی که او برای بودن کنار ما داشت... گفته بودم هر کدام از ما بخشی از وجود دیوگو را درون خودمان به ارث خواهیم برد و امروز دقیقا چنین روزی بود. بازی بسیار سختی بود، مقابل تیمی که خیلی عقب دفاع می‌کرد و عملا هیچ فضایی به ما نمی‌داد. باید همین‌طور می‌شد.»

ژوتا در ۳ ژوئیه ۲۰۲۵ در سانحه‌ای رانندگی در اسپانیا جان خود را از دست داد. در پی این حادثه، نوس با پوشیدن شماره ۲۱، شماره ژوتا، در اولین بازی خانگی پرتغال پس از این واقعه، ادای احترام کرد. این شماره به طور رسمی به نوس اختصاص یافت تا یاد ژوتا در تیم ملی زنده بماند.

تتوی نوس به سرعت در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد و به نمادی از همبستگی و ارادت در فوتبال پرتغال تبدیل شد. این اقدام نه تنها در داخل کشور، بلکه در سطح بین‌المللی نیز مورد تحسین قرار گرفت. با این گل و این حرکت احساسی، نوس نشان داد که یاد ژوتا همیشه در قلب تیم ملی پرتغال و هوادارانش باقی خواهد ماند.