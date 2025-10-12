En
آزادی قدیمی‌ترین زندانی زن با حضور قهرمانان کشتی

در جریان حضور قهرمانان و اعضای تیم ملی کشتی کشور به‌صورت ویدئوکنفرانس مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت با مساعدت اعضای تیم ملی کشتی، هنرمندان، ورزشکاران و خیرین زمینه آزادی جمع کثیری از زندانیان فراهم شد.
آزادی قدیمی‌ترین زندانی زن با حضور قهرمانان کشتی

جلسه رسیدگی به مسائل و مشکلات زندانیان با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و قهرمانان و اعضای تیم ملی کشتی کشور به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.

به گزارش تابناک به نقل از قوه قضاییه، در این نشست، پرونده پنج نفر از زندانیان زن نیازمند مساعدت قضایی در حضور قهرمانان و اعضای تیم ملی کشتی کشور به‌صورت ویدئوکنفرانس مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت با مساعدت اعضای تیم ملی کشتی، هنرمندان، ورزشکاران و خیرین زمینه آزادی جمع کثیری از زندانیان فراهم شد.

در جریان این نشست، وضعیت یکی از زندانیان زن که مربی شنا بوده است و از آذرماه سال ۱۴۰۲ به‌دلیل چک ضمانت در زندان به‌سر می‌برد، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مشخص گردید بدهی وی در نتیجه حضور خیرین در محیط زندان که در راستای دستور رئیس کل دادگستری استان تهران صورت گرفته بود، تامین شده است و بر همین اساس دستور آزادی وی از زندان صادر شد.

آزادی قدیمی‌ترین زندانی زن استان تهران

همچنین در ادامه این نشست، قدیمی‌ترین زندانی زن استان تهران که از سال ۱۳۸۵ در زندان حضور دارد با رئیس کل دادگستری استان تهران به‌صورت الکترونیک دیدار کرد که در نتیجه این دیدار مشخص شد زندانی مذکور پس از فوت مادر خود در سال ۱۳۹۹ به‌دلیل ابتلا به بیماری کرونا هیچ‌گونه ملاقات‌کننده‌ای در زندان نداشته است و در مردادماه سال گذشته در جریان بازدید علی القاصی در محیط زندان با وی دیداری داشته است که در نتیجه آن دیدار، رئیس کل دادگستری استان تهران دستور شناسایی شکات پرونده این زندانی را صادر کرده بود.

در نتیجه بررسی‌ها و اقدامات قضایی، شناسایی شکات پرونده این زندانی در دستور کار قرار گرفت و با توجه به اینکه تعدادی از شکات وی فوت کرده بودند، فرآیند شناسایی شکات پیچیده و دشوار شد که در نهایت از مجموع دو میلیارد و ۴۷۲ میلیون تومان بدهی این شخص، یک میلیارد تومان توسط هنرمندان و ورزشکاران به‌عنوان سفیران صلح و یک میلیارد تومان توسط خیرین بازاری و ۴۷۲ میلیون تومان از محل دیگر تامین گردید و قدیمی‌ترین زندانی زن استان تهران پس از ۱۹ سال از زندان آزاد شد.

آزادی بیش از هزار و ۲۰۰ زندانی از ابتدای سال جاری با مساعدت خیرین

رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه این نشست و در جمع قهرمانان و اعضای تیم ملی کشتی کشور از آزادی بیش از هزار و ۲۰۰ نفر از زندانیان از ابتدای سال جاری و با مساعدت خیرین خبر داد و گفت: صرفا در هفته جاری و با کمک خیرین ۳۵ نفر از زندانیان آزاد خواهند شد.

وی تصریح کرد: همچنین مقدمات آزادی ۲۱۵ نفر از زندانیان نیز با مساعدت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) فراهم شد.

فراهم شدن مقدمات آزادی ۸ نفر از زندانیان با مساعدت قهرمانان و اعضای تیم ملی کشتی

در جریان این نشست، قهرمانان و اعضای تیم ملی کشتی کشور نیز برای آزادی هشت نفر از زندانیان به نیت هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) اعلام آمادگی کردند.
 

