محمود روحانی درگذشت

محمود روحانی، قرآن‌پژوه و عضو هیأت امنای بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی درگذشت.
محمود روحانی درگذشت

محمود روحانی، قرآن‌پژوه و عضو هیأت امنای بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی در ۸۹ سالگی درگذشت.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، محمود روحانی که در سال ۱۳۱۵ در مشهد متولد شده بود، ۲۰ مهرماه از دنیا رفت.

او در دانشگاه تحصیل کرده و دکترای تخصصی بهداشت عمومی و گواهینامه بین‌المللی فوق تخصص در اپیدمیولوژی و آمار پزشکی را با رتبه ممتاز از همان دانشگاه دریافت کرد. همچنین در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی، نماینده اول مردم خراسان و عضو هیأت رئیسه این مجلس بود. روحانی در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱ به عنوان وزیر بهزیستی خدمت کرده بود. او استاد دانشکده علوم پزشکی مشهد، عضو هیأت مدیره بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی و عضو هیأت امنای بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی بود.

کتاب «المعجم الاحصائی لألفاظ القرآن الکریم/ فرهنگ آماری کلمات قرآن کریم» در ۳ جلد شامل ۲۶۷۲ صفحه نوشته محمود روحانی، برگزیده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۹)، کتاب برگزیده دانشگاه‌های کشور (۱۳۷۰) و رتبه اول مسابقه کتاب سومین جشنواره دهه فجر (۱۳۷۰) بوده است.

 

محمود روحانی استاد اندیشه قرآن پژوه وزیر بهزیستی بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی
