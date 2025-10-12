اظهارات شمخانی درباره سقوط هواپیمای اوکراینی

علی شمخانی در ششمین قسمت برنامه ماجرای جنگ درباره سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: بعد از وقوع حادثه، سردار باقری با من تماس گرفتند و بلافاصله به رئیسجمهور اطلاع دادم. وظیفهای نداشتم که این خبر را به آقای ظریف اعلام کنم.
به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ وی عنوان کرد: برخی معتقد بودند که حادثه به دلیل جنگ الکترونیک آمریکا بوده، به همین دلیل سه روز برای اعلام رسمی نتیجه بررسیها تأخیر داشتیم.
شمخانی گفت: در مراسم خاکسپاری یکی از قربانیان هواپیمای اوکراینی به بهشت زهرا رفتم. خانواده آنها با من برخورد بدی داشتند، اصلاً ناراحت نشدم، چون داغ بسیار بزرگی بود.