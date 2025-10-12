En
اظهارات شمخانی درباره سقوط هواپیمای اوکراینی

دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه در ماجرای هواپیمای اوکراینی، آقای روحانی از اول در جریان بود، گفت: وظیفه‌ای نداشتم که این خبر را به آقای ظریف اعلام کنم.
علی شمخانی در ششمین قسمت برنامه ماجرای جنگ درباره سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: بعد از وقوع حادثه، سردار باقری با من تماس گرفتند و بلافاصله به رئیس‌جمهور اطلاع دادم. وظیفه‌ای نداشتم که این خبر را به آقای ظریف اعلام کنم.

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ وی عنوان کرد: برخی معتقد بودند که حادثه به دلیل جنگ الکترونیک آمریکا بوده، به همین دلیل سه روز برای اعلام رسمی نتیجه بررسی‌ها تأخیر داشتیم.

شمخانی گفت: در مراسم خاکسپاری یکی از قربانیان هواپیمای اوکراینی به بهشت زهرا رفتم. خانواده آنها با من برخورد بدی داشتند، اصلاً ناراحت نشدم، چون داغ بسیار بزرگی بود.

شمخانی محمدجواد ظریف سقوط هواپیمای اوکراین سقوط هواپیما خبر فوری
سهیل امیری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
22
پاسخ
آقای شمخانی
خسته نباشی
زحمت زیاد کشیدی
انشاء الله بازنشسته شده و استراحت کنی
