۲۰۰ هزار دلار در جیب گرگ پارسی

درک لانسفورد با شکست رقبایی همچون هادی چوپان و سامسون داودا، برای دومین بار در سه سال گذشته عنوان قهرمانی مستر المپیا را از آن خود کرد و جایزه ۶۰۰ هزار دلاری این رقابت‌ها را دریافت نمود. هادی چوپان هم برای سومین بار در کارنامه خود به مقام نایب‌قهرمانی رسید.

درک لانسفورد امروز یکشنبه ۲۰ مهر برای دومین بار قهرمان مستر المپیا شد و از دیگر قهرمانان گذشته، از جمله سامسون داودا برنده سال گذشته، پیشی گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این پیروزی نه تنها لانسفورد را به صدر جدول در رشته خود بازگرداند، بلکه عملکرد درخشانی را از یکی از جذاب‌ترین ورزشکاران رشته بدنسازی نمایان کرد.

هادی چوپان که رقابت نزدیکی با درک داشت، در نهایت دوم شد ضمن اینکه جایزه "قهرمان مردمی" که با رای مردم انتخاب می‌شود را بدست آورد و صاحب کمربند ویژه این جایزه شد.

نتایج و جوایز مستر المپیا ۲۰۲۵

مجموع جوایز این مسابقات اکنون به ۲ میلیون دلار رسیده است که بین ۱۱ بخش این رویداد تقسیم خواهد شد و ۶۰۰۰۰۰ دلار به برنده‌ی مستر المپیا تعلق می‌گیرد.

۱- درک لانسفورد (مقام اول، ۶۰۰۰۰۰ دلار)

۲- هادی چوپان (مقام دوم، ۲۰۰۰۰۰ دلار)

۳- اندرو جکد (مقام سوم، ۱۰۰۰۰۰ دلار)

۴- سامسون داودا (مقام چهارم، ۴۰۰۰۰ دلار)

۵- مارتین فیتزواتر (مقام پنجم، ۳۰۰۰۰ دلار)

۶- نیک واکر

۷- براندون کاری

۸- تونیو برتون

۹- ویلیام بوناک

۱۰- ویتالی اوگولنیکوف

برندگان قبلی مستر المپیا

در اینجا برندگان قبلی مستر المپیا از سال ۲۰۰۰ به بعد آمده است:

۲۰۲۵ درک لانسفورد

۲۰۲۴ سامسون داودا

۲۰۲۳ درک لانسفورد

۲۰۲۲ هادی چوپان

۲۰۲۱ ممدوح السبیای

۲۰۲۰ ممدوح السبیای

۲۰۱۹ برندون کوری

۲۰۱۸ شاون رودن

۲۰۱۷ فیل هیث

۲۰۱۶ فیل هیث

۲۰۱۵ فیل هیث

۲۰۱۴ فیل هیث

۲۰۱۳ فیل هیث

۲۰۱۲ فیل هیث

۲۰۱۱ فیل هیث

۲۰۱۰ جی کاتلر

۲۰۰۹ جی کاتلر

۲۰۰۸ دکستر جکسون

۲۰۰۷ جی کاتلر

۲۰۰۶ جی کاتلر

۲۰۰۵ رونی کلمن

۲۰۰۴ رونی کلمن

۲۰۰۳ رونی کلمن

۲۰۰۲ رونی کلمن

۲۰۰۱ رونی کولمن

۲۰۰۰ رونی کولمن

این پیروزی تاریخی، دومین قهرمانی لانسفورد در سال ۲۰۲۵ پس از قهرمانی‌اش در آرنولد کلاسیک است، جایی که او همچنین داودا و جکد را شکست داد تا بر سکوی نخست قرار گیرد.

چوپان برای سومین بار در دوران حرفه‌ای خود، به مقام نایب قهرمانی مستر المپیا رسید و تنها کمی با کسب دومین عنوان آقای المپیا خود فاصله داشت.

