پیام سخنگوی وزارت خارجه به مناسبت روز حافظ

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در پیامی در توئیتر به مناسبت روز حافظ چنین نوشت.
کد خبر: ۱۳۳۳۸۴۱
| |
217 بازدید
پیام سخنگوی وزارت خارجه به مناسبت روز حافظ

به گزارش تابناک؛ سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در پیامی در توئیتر به مناسبت روز حافظ نوشت:

هر آن که جانبِ اهلِ خدا نگه دارد

خُداش در همه حال از بلا نگه دارد

منزلت شاعری بزرگ مانند خواجه حافظ شیرازی در این است که حکمت های جاودانه و اندیشه‌های بزرگ را با بهره‌گیری از عنصر خیال و قریحه شاعری، به شهد عبارت آمیخته و با زیبایی و شیوایی، در دسترس همگان قرار داده‌ است. در روز حافظ، از شاعری یاد می‌کنیم که به ما آموخت چگونه در میانه‌ی رنج و بی‌ثباتی دهر، زندگی و عشق را باور داشته باشیم.

کس چو حافظ نَگُشاد از رخِ اندیشه نقاب

تا سرِ زلفِ سخن را به قلم شانه زدند

 

پیام سخنگوی وزارت خارجه به مناسبت روز حافظ

فال حافظ برای امروز ۱۸ مهر ۱۴۰۴

نوشتن برای خارجی‌ها ممکن نیست/برای مردم چک می‌نویسم چون دیگران را نمی‌شناسم

نوشتن برای خارجی‌ها ممکن نیست/برای مردم چک می‌نویسم چون دیگران را نمی‌شناسم

چرایی مهم بودن ادبیات از دید نویسنده کُره‌ای برنده نوبل

چرایی مهم بودن ادبیات از دید نویسنده کُره‌ای برنده نوبل

فال حافظ برای امروز ۱۳ مهرماه

آخرین خبر از وضعیت کامران فانی

برگزاری نشست‌های ادبی منظومه در باغ کتاب تهران

فال حافظ امروز شما 8 مهر ماه

فال حافظ 6 مهر 1404

غزل زندگی شما برای امروز چیست؟

