پیام سخنگوی وزارت خارجه به مناسبت روز حافظ

به گزارش تابناک؛ سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در پیامی در توئیتر به مناسبت روز حافظ نوشت:
هر آن که جانبِ اهلِ خدا نگه دارد
خُداش در همه حال از بلا نگه دارد
منزلت شاعری بزرگ مانند خواجه حافظ شیرازی در این است که حکمت های جاودانه و اندیشههای بزرگ را با بهرهگیری از عنصر خیال و قریحه شاعری، به شهد عبارت آمیخته و با زیبایی و شیوایی، در دسترس همگان قرار داده است. در روز حافظ، از شاعری یاد میکنیم که به ما آموخت چگونه در میانهی رنج و بیثباتی دهر، زندگی و عشق را باور داشته باشیم.
کس چو حافظ نَگُشاد از رخِ اندیشه نقاب
تا سرِ زلفِ سخن را به قلم شانه زدند