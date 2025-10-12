En
مهاجرانی و همسرش در صف حمایت از فلسطین

روز گذشته، عطاالله مهاجرانی و همسرش در راهپیمایی حمایت از فلسطین در لندن شرکت کردند.
2033 بازدید
مهاجرانی و همسرش در صف حمایت از فلسطین

مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
2
18
پاسخ
این داداش که این قدر نگرانه بلند شه بره غزه زندگی کنه ! لندن چی کار می کنه!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
لندن هواش بهتره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
2
16
پاسخ
چرا برای حمایت بیشتر نمیره غزه زندگی کنه ؟ تو انگلیس بهتر میتونه حمایت کنه ؟؟؟؟
ناشناس
|
Austria
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
1
3
پاسخ
اگر دلسوز اسلام و مردم فلسطین هست چرا پولشو در سرزمین دشمن خرج میکنه
