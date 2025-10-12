En
خبر جنجالی: پرونده‌قضایی علیه مدیرمسئول و مجری سابق

قوه قضاییه از تشکیل پرونده قضایی برای مجری سابق صداوسیما و یک رسانه خبر داد.
1572 بازدید
خبر جنجالی: پرونده‌قضایی علیه مدیرمسئول و مجری سابق

به گزارش تابناک به نقل از قوه قضاییه: انتشار یک مصاحبه در فضای مجازی تشکیل پرونده برای رسانه منتشر کننده ادعا را به همراه داشت. در این مصاحبه که روی خروجی رسانه مورد اشاره رفته و احضار مدیر مسئول رسانه را به همراه داشته است فردی ادعایی در مورد انتخابات سال ۱۴۰۰ مطرح می‌کند.

رسانه منتشر کننده این مصاحبه پیشتر هم در مقاطع مختلف با انتشار اخبار کذب فضای خبری را تحت تاثیر قرار داده بوده است که در مورد آنها هم برخورد قضایی صورت گرفته است.

با احضار مدیرمسئول این رسانه به دادسرا، وی در مورد مصاحبه منتشر شده پاسخگوی مرجع قضایی خواهد بود.

همچنین با تشکیل پرونده قضایی برای مجری سابق صدا و سیما که در این برنامه ادعای موصوف را مطرح کرده است، وی باید به دادستانی تهران مراجعه کند.

قوه قضاییه پرونده قضایی مجری صداوسیما مدیرمسئول رسانه دادسرا خبر فوری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
8
0
پاسخ
تا یاد بگیرند هر دروغی نگن هر تهمتی نزنن
باید یاد بگیرند جوابگو باشن
بچه محل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
12
پاسخ
عجب خبر دقیق و روشنی؟؟؟!!!
نه نام رسانه هست نه نام مدیر مسئول و نه نام مجری سابق!!!...
این است شفافیت خبری رسانه ای در ایران...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
0
پاسخ
به این میگن یک گزارش جامع و کامل !
کیف کردم از این نوع اطلاع رسانی بسیار دقیق و موشکافانه!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
0
پاسخ
متاسفانه اجازه داده نمیشه حرف زده بشه،،گفتگو صورت بگیره،،و....البته تا زمانی که خودشون بخوان
