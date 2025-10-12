En
وزنه‌برداری ایران با همراهی بانک صادرات ایران قهرمان جهان شد

​تیم ملی وزنه برداری ایران که 8 نماینده در مسابقات جهانی نروژ داشت با همراهی بانک صادرات ایران با کسب 6 مدال به مقام قهرمانی رقابت‌های جهان 2025 دست یافت. 
به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، تیم ملی وزنه‌برداری کشورمان با درخشش پولادمردان خود و همراهی و پشتیبانی پرافتخار بانک صادرات ایران، در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ نروژ، با کسب یک مدال طلا، چهار نقره و یک برنز و مجموع ۳۸۸ امتیاز، عنوان قهرمانی تیمی جهان را از آن خود کرد. 

ملی‌پوشان ایران در این رقابت‌ها با ترکیب هشت وزنه‌بردار، نمایشی مقتدرانه از توان و غیرت ایرانی به نمایش گذاشتند و پس از هشت سال، برای دومین بار در تاریخ، جام قهرمانی جهان را بالای سر بردند. 

در پایان این رقابت‌ها که شامگاه شنبه در شهر فورده نروژ و با حضور برترین وزنه‌برداران جهان برگزار شد، تیم‌های کره‌شمالی و ایالات متحده به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. هدایت تیم ملی ایران برعهده بهداد سلیمی، قهرمان المپیک و جهان بود. 

مدال‌آوران تیم ملی وزنه‌برداری ایران: به این شرح است:

علیرضا معینی، مدال طلای یک‌ضرب و نقره مجموع در دسته ۹۴ کیلوگرم

علیرضا نصیری، مدال نقره دوضرب و مجموع در دسته ۱۱۰ کیلوگرم (۲ نقره)

علی عالی‌پور، مدال نقره یک‌ضرب در دسته ۹۴ کیلوگرم

علی داودی، مدال برنز یک‌ضرب در دسته فوق‌سنگین

ایلیا صالحی‌پور، عنوان ششم دسته ۸۸ کیلوگرم

عبدالله بیرانوند، عنوان نهم دسته ۷۹ کیلوگرم

ابوالفضل زارع، عنوان دوازدهم دسته ۱۱۰ کیلوگرم

آیت شریفی، انصراف از رقابت‌ها به دلیل مصدومیت

این قهرمانی در حالی رقم خورد که بانک صادرات ایران با رویکرد و شعار «انتخاب قهرمانان» و در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود، همچنان پشتیبان قهرمانان ملی کشور است و نقش مؤثری در همراهی با افتخارآفرینی‌های ورزشی ایران ایفا می‌کند. 

 

