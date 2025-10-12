En
قالیباف: ملت فلسطین خواسته‌اش را تحمیل کرد

رئیس مجلس گفت: امروز ملت فلسطین علی رغم هزینه‌های سنگین انسانی، نه تنها خواسته‌های خود را به رژیم جنایتکار تحمیل کرده است، بلکه صهیونیست‌ها امروز به منفورترین چهره‌های جهان تبدیل شده‌اند
قالیباف: ملت فلسطین خواسته‌اش را تحمیل کرد

محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از هر ابتکاری برای پایان دادن به جنایات جنگی و نسل کشی در غزه که مورد حمایت مردم فلسطین باشد، حمایت می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی بیان کرد: توقف دائمی این نسل کشی، پایان تجاوز به غزه و اشغال آن، عقب نشینی از اشغالگری و لغو محاصره، بازگشایی گذرگاه‌ها و ورود آزاد مواد غذایی، دارو و سایر اقلام اساسی به غزه از خواسته‌های فوری مردم فلسطین و گروه‌های مقاومت است که مورد تاکید جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این یک واقعیت امکان ناپذیر است که امروز ملت فلسطین علی رغم هزینه‌های سنگین انسانی که پرداخت کرده است، نه تنها خواسته‌های خود را به رژیم جنایتکار تحمیل کرده است، بلکه صهیونیست‌ها امروز به منفورترین چهره‌های جهان تبدیل شده‌اند.

وی ادامه داد: جهان وارد عصری از بیداری شده است که دیگر برگشت‌پذیر یا خاموش شدنی نیست. جنایتکاران اسرائیلی منزوی و منفورند و فلسطین سربلند و آزاده است.

قالیباف تاکید کرد: انتظار معقول آن است که دولت‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی و نهادهای دارای صلاحیت قضائی، محاکمه سران جنایتکار رژیم صهیونی و سایر عامران و عاملان نسل کشی در غزه را پیگیری کنند و اجازه ندهند که تمام حیثیت این نهادها بازیچه چند جنایتکار بی‌مهار شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز ملت فلسطین و محور مقاومت به تاسی از رهبران شهید خود هوشیارند، دستشان روی ماشه است و آماده مقابله به مثل با هرگونه فریب‌کاری، پیمان‌شکنی یا هر غلط اضافی دیگری هستند.

وی بیان کرد: جامعه جهانی باید خود را برای جلوگیری از نقض عهد رژیم اشغالگر مسئول و متعهد بداند، همانگونه که فلسطینیان و گروه‌های مقاومت در این زمینه هوشیار و آگاهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به تمامی شهدای مقاومت از جمله شهید یحیی سنوار، شهید اسماعیل هنیه، شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی الدین که جان شیرین خود را در راه عقب راندن دشمن صهیونیست فدا کردند، سلام و درود می‌فرستیم.

 

tabnak.ir/005ayz
