En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کنکور حذف می‌شود؟

معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه در حال حاضر جایگزینی برای کنکور نداریم، گفت: باید این واقعیت را بپذیریم که ما یک سری صندلی در دانشگاه‌ها داریم که متقاضی برای ورود به این عرصه زیاد است؛ بنابراین تا زمانی که جایگزین مناسبی پیدا نشود، کنکور حذف نخواهد شد.
کد خبر: ۱۳۳۳۸۰۳
| |
529 بازدید
|
۲

کنکور حذف می‌شود؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ضمن بیان این مطلب به سیاست وزارت علوم برای حذف کنکور اشاره کرد و گفت: حذف کامل کنکور مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ اینکه به هر حال برگزاری کنکور به شکل کنونی دارای مشکلات، چالش‌ها و آسیب‌هایی است تردیدی وجود ندارد؛ چرا که برگزاری آزمون در یک زمان کوتاه ممکن است نتواند به شکل کامل و جامع ملاک خوبی برای ارزشیابی باشد؛ ضمن اینکه شرایط نامناسبی نظیر استرس و اضطراب را برای داوطلبان ایجاد می‌کند که داوطلب نمی‌تواند به خوبی عملکرد علمی خود را نشان دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: از طرف دیگر باید این واقعیت را بپذیریم که ما یک سری صندلی و رشته‌هایی در دانشگاه‌ها داریم که متقاضی برای ورود به این عرصه زیاد است. ما برای اینکه این صندلی‌ها را با رعایت عدالت توزیع کنیم، ناچاریم ابزاری را برای سنجش داشته باشیم و در حال حاضر چاره‌ای جز برگزاری کنکور نداریم.

معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه در حال حاضر جایگزینی برای کنکور نداریم، گفت: تعریف جایگزین برای کنکور باید به شکلی باشد که علاوه بر اینکه بتواند چالش‌های فعلی آزمون سراسری را رفع کند، باید بتواند عدالت آموزشی را نیز محقق کند.

واحدی خاطرنشان کرد: تا زمانی که راهکار مناسبی برای سنجش داوطلبان در صندلی‌های پرتقاضا نداشته باشیم، کنکور حذف نخواهد شد.

معاون آموزشی وزارت علوم تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد از صندلی‌های دانشگاه‌ها بر اساس سوابق تحصیلی و بدون آزمون پُر می‌شود. در واقع کنکور برای درصد محدودی از دانشگاه‌ها و رشته‌های مشخص برگزار می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کنکور حذف کنکور وزارت علوم
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زمان اعلام نتایج نهایی کنکور مشخص شد
جزئیات کامل ثبت نام پذیرفته‌شدگان کنکور سال ۱۴۰۴
نتایج کنکور دانشگاه آزاد اعلام شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
2
پاسخ
کنکور فعلاً حذف نمی‌شود
با توجه به کاسبی و درآمد و مشغول کردن مردم و درآمد زایی آن کنکور پابرجا خواهد بود البته ۶۰ درصد سهمیه هم مستدام خواهد بود
جمشید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
1
پاسخ
چرا مثل کشورهای پیشرفته انتخاب دانشجو را به دانشگاهها واگذار نمیکنید . دانشگاه باید اختیار داشته باشد که دانشجوهای خود را گزینش کند.
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۹۹ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۳ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۵۹ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۵۹ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005ayx
tabnak.ir/005ayx