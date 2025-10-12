معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه در حال حاضر جایگزینی برای کنکور نداریم، گفت: باید این واقعیت را بپذیریم که ما یک سری صندلی در دانشگاه‌ها داریم که متقاضی برای ورود به این عرصه زیاد است؛ بنابراین تا زمانی که جایگزین مناسبی پیدا نشود، کنکور حذف نخواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ضمن بیان این مطلب به سیاست وزارت علوم برای حذف کنکور اشاره کرد و گفت: حذف کامل کنکور مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ اینکه به هر حال برگزاری کنکور به شکل کنونی دارای مشکلات، چالش‌ها و آسیب‌هایی است تردیدی وجود ندارد؛ چرا که برگزاری آزمون در یک زمان کوتاه ممکن است نتواند به شکل کامل و جامع ملاک خوبی برای ارزشیابی باشد؛ ضمن اینکه شرایط نامناسبی نظیر استرس و اضطراب را برای داوطلبان ایجاد می‌کند که داوطلب نمی‌تواند به خوبی عملکرد علمی خود را نشان دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: از طرف دیگر باید این واقعیت را بپذیریم که ما یک سری صندلی و رشته‌هایی در دانشگاه‌ها داریم که متقاضی برای ورود به این عرصه زیاد است. ما برای اینکه این صندلی‌ها را با رعایت عدالت توزیع کنیم، ناچاریم ابزاری را برای سنجش داشته باشیم و در حال حاضر چاره‌ای جز برگزاری کنکور نداریم.

معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه در حال حاضر جایگزینی برای کنکور نداریم، گفت: تعریف جایگزین برای کنکور باید به شکلی باشد که علاوه بر اینکه بتواند چالش‌های فعلی آزمون سراسری را رفع کند، باید بتواند عدالت آموزشی را نیز محقق کند.

واحدی خاطرنشان کرد: تا زمانی که راهکار مناسبی برای سنجش داوطلبان در صندلی‌های پرتقاضا نداشته باشیم، کنکور حذف نخواهد شد.

معاون آموزشی وزارت علوم تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد از صندلی‌های دانشگاه‌ها بر اساس سوابق تحصیلی و بدون آزمون پُر می‌شود. در واقع کنکور برای درصد محدودی از دانشگاه‌ها و رشته‌های مشخص برگزار می‌شود.