هوای تهران «قابل قبول» شد

کیفیت هوای تهران بعد از ۷ روز آلودگی در وضعیت قابل قبول قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۳۳۸۰۰
4 بازدید
هوای تهران «قابل قبول» شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در حال حاضر میانگین کیفیت هوای تهران با شاخص ۸۳ در وضعیت قابل قبول قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت تا روز آینده تداوم داشته باشد.

طبق اطلاعات ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا، در حال حاضر ۵ نقطه از شهر تهران هوای ناسالم دارند، بر این اساس، ایستگاه میدان فتح در منطقه ۹ با شاخص ۱۵۳، ایستگاه فرمانداری شهرری در منطقه ۲۰ با شاخص ۱۴۵، ایستگاه سیمان تهران با شاخص ۱۳۳، ایستگاه سلامت در منطقه ۱۷ با شاخص ۱۱۷ و ایستگاه ستاد بحران در منطقه ۷ با شاخص ۱۱۸، نقاط آلوده پایتخت هستند.

از ابتدای سال جاری تاکنون تهران، ۱۱۲ روز هوای قابل قبول، ۷۵ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۸ روز هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، ۶ روز هوای پاک، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

