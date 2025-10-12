هوای تهران «قابل قبول» شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در حال حاضر میانگین کیفیت هوای تهران با شاخص ۸۳ در وضعیت قابل قبول قرار دارد و پیشبینی میشود این وضعیت تا روز آینده تداوم داشته باشد.
طبق اطلاعات ایستگاههای سنجش کیفیت هوا، در حال حاضر ۵ نقطه از شهر تهران هوای ناسالم دارند، بر این اساس، ایستگاه میدان فتح در منطقه ۹ با شاخص ۱۵۳، ایستگاه فرمانداری شهرری در منطقه ۲۰ با شاخص ۱۴۵، ایستگاه سیمان تهران با شاخص ۱۳۳، ایستگاه سلامت در منطقه ۱۷ با شاخص ۱۱۷ و ایستگاه ستاد بحران در منطقه ۷ با شاخص ۱۱۸، نقاط آلوده پایتخت هستند.
از ابتدای سال جاری تاکنون تهران، ۱۱۲ روز هوای قابل قبول، ۷۵ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس، ۸ روز هوای ناسالم برای همه گروهها، ۶ روز هوای پاک، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.