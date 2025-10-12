هوای تهران «قابل قبول» شد

کیفیت هوای تهران بعد از ۷ روز آلودگی در وضعیت قابل قبول قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در حال حاضر میانگین کیفیت هوای تهران با شاخص ۸۳ در وضعیت قابل قبول قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت تا روز آینده تداوم داشته باشد.

طبق اطلاعات ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا، در حال حاضر ۵ نقطه از شهر تهران هوای ناسالم دارند، بر این اساس، ایستگاه میدان فتح در منطقه ۹ با شاخص ۱۵۳، ایستگاه فرمانداری شهرری در منطقه ۲۰ با شاخص ۱۴۵، ایستگاه سیمان تهران با شاخص ۱۳۳، ایستگاه سلامت در منطقه ۱۷ با شاخص ۱۱۷ و ایستگاه ستاد بحران در منطقه ۷ با شاخص ۱۱۸، نقاط آلوده پایتخت هستند.

از ابتدای سال جاری تاکنون تهران، ۱۱۲ روز هوای قابل قبول، ۷۵ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۸ روز هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، ۶ روز هوای پاک، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.