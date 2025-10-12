En
اصولگراها به عراقچی تاختند: وقت شما صرف ورزش شد!

خانم سخنگوی دولت گفته است «دولت به‌شدت فعال است تا با پیشبرد دیپلماسی که وظیفه ذاتی وزارت خارجه است جنگ را از ایران دور کند».
اصولگراها به عراقچی تاختند: وقت شما صرف ورزش شد!

برای دولتی که هنوز زخم تلاش قبلی‌شان برای پایان‌دادن به جنگ با دیپلماسی ترمیم نشده و جای آن در افکارعمومی آزاردهنده است، شایسته نیست که از تلاش‌های جدید سخن بگوید. ما که تلاش جدیدی نمی‌بینیم و شکرخدا سر وزیر خارجه آن‌قدر خلوت شده است که در مراسم ورزشی حاضر می‌شود و برای سرخابی کری می‌خواند.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جوان؛ تیم رسانه‌ای و سخنگویی دولت بسیار ضعیف است. اغلب دولت‌ها چنین بودند. یک تیم قوی رسانه‌ای و سخنگویی، دولت را از زمین بلند می‌کند. رفتار برخی مسئولان دولتی با خبرنگاران گواهی بر آن است که دولت، رسانه و خبرنگار را یک «خبرنگارنمای عوضی و یک الف‌بچه که کی باشه که دولت بخواهد جواب او را بدهد» می‌دانند، یعنی همین حرفی که معاون وزیر بهداشت دیروز در نشست خبری سلامت روان زد و تعجب از خبرنگاران بود که دسته‌جمعی نشست را ترک نکردند و نشستند تا یک کسی که خودش هوش هیجانی پایینی دارد و از عهده برگزاری سالم یک نشست خبری برنمی‌آید، با آنان از سلامت روان سخن بگوید.

 

اصولگراها این یکی را درست گفته اند. وزیری به بی خیالی، بی عاری و ناتوانی عراقچی نداشته ایران در امور خارجه
