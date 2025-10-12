اصولگراها به عراقچی تاختند: وقت شما صرف ورزش شد!

برای دولتی که هنوز زخم تلاش قبلی‌شان برای پایان‌دادن به جنگ با دیپلماسی ترمیم نشده و جای آن در افکارعمومی آزاردهنده است، شایسته نیست که از تلاش‌های جدید سخن بگوید. ما که تلاش جدیدی نمی‌بینیم و شکرخدا سر وزیر خارجه آن‌قدر خلوت شده است که در مراسم ورزشی حاضر می‌شود و برای سرخابی کری می‌خواند.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جوان؛ تیم رسانه‌ای و سخنگویی دولت بسیار ضعیف است. اغلب دولت‌ها چنین بودند. یک تیم قوی رسانه‌ای و سخنگویی، دولت را از زمین بلند می‌کند. رفتار برخی مسئولان دولتی با خبرنگاران گواهی بر آن است که دولت، رسانه و خبرنگار را یک «خبرنگارنمای عوضی و یک الف‌بچه که کی باشه که دولت بخواهد جواب او را بدهد» می‌دانند، یعنی همین حرفی که معاون وزیر بهداشت دیروز در نشست خبری سلامت روان زد و تعجب از خبرنگاران بود که دسته‌جمعی نشست را ترک نکردند و نشستند تا یک کسی که خودش هوش هیجانی پایینی دارد و از عهده برگزاری سالم یک نشست خبری برنمی‌آید، با آنان از سلامت روان سخن بگوید.