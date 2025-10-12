En
چوپان آماده بازپس‌گیری تاج

مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی

در آستانه برگزاری مستر المپیا 2025، صحنه رقابت بر سر عنوان قهرمانی داغ‌تر از همیشه است. هادی چوپان، قهرمان سال ۲۰۲۳ و نایب‌قهرمان سال گذشته، با انگیزه بازگشت به صدر، در کنار دِرِک لانسفورد و قهرمان فعلی سامسون داودا، سه ضلع اصلی این نبرد تاریخی را تشکیل می‌دهند.
کد خبر: ۱۳۳۳۷۸۹
| |
18268 بازدید
|
۲

مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی

هادی چوپان، نایب‌قهرمان سال گذشته و قهرمان مستر المپیا ۲۰۲۳، در رقابت‌های آرنولد کلاسیک غایب بود؛ همین غیبت فرصت طلایی را برای دِرِک لانسفورد فراهم کرد تا در این رویداد معتبر به پیروزی برسد. در همین حال، سامسون داودا، قهرمان مستر المپیای سال گذشته، با بهترین فرم بدنی دوران حرفه‌ای خود وارد میدان شده و همچنان شانس اصلی دفاع از تاج قهرمانی محسوب می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو، چوپان و لانسفورد هر دو به عنوان اصلی‌ترین مدعیان شناخته می‌شوند، اما مزیت بزرگ داودا، فیزیک خالص و متقارن او است که سال گذشته او را از سایر رقبا متمایز کرد.


گزارش زنده فینال مستر المپیا 2025

از سوی دیگر، نیک واکر پس از یک سال غیبت به رقابت‌ها بازگشته است. با وجود حجم عضلانی چشمگیر، تردید‌هایی درباره توانایی او برای رقابت با سه مدعی اصلی وجود دارد. همچنین اندرو جکد با ساختار فیزیکی خاص و عضلاتی با عمق بالا، یکی از چهره‌های خاص صحنه است؛ اما آمادگی بدنی او نیز زیر ذره‌بین قرار دارد.

از سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ تاکنون هیچ قهرمانی نتوانسته عنوان خود را تکرار کند. اکنون داودا این شانس را دارد که این چرخه را بشکند و برای دومین سال پیاپی تاج قهرمانی را حفظ کند.

با این حال، پیروزی لانسفورد در آرنولد کلاسیک و تلاش او برای ارتقای فیزیک خود، رقابت را بیش از پیش حساس کرده است. نبرد داودا، چوپان و لانسفورد می‌تواند یکی از تاریخی‌ترین رویارویی‌های مستر المپیا را رقم بزند.

 

برچسب ها
سامسون داودا هادی چوپان مسترالمپیا 2025 درک لانسفورد مسابقات
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
1
پاسخ
ایول به چوپان و تابانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
0
پاسخ
همین یک مقدار گزارش برای مستر المپیا؟
یک نفر پرچم کشور رو برده بالا.
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
