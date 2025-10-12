انتظار خنکی و سردی در کشور طی روزهای آینده

به گزارش تابناک؛ بر اساس آخرین خروجی مدلهای هواشناسی اروپا (ECMWF) و آمریکا (GFS)، برای بازهی زمانی اواخر مهر تا اوایل آبان احتمال نفوذ یک توده هوای سرد به کشور مشاهده شده است. در صورت تحقق این الگو، انتظار میرود در بسیاری از مناطق کشور شاهد کاهش محسوس دما و شکلگیری هوایی خنک تا سرد باشیم.
به گفته کارشناسان، این توده سرد در صورت وقوع میتواند بخشهای وسیعی از شمال، شمالغرب، غرب و حتی مناطق مرکزی کشور را تحت تأثیر قرار دهد و منجر به افزایش مصرف انرژی و تغییرات محسوس جوی شود.
با این حال، با وجود اتفاق نظر دو مدل اصلی پیشبینی جهانی در مورد این روند، هنوز قطعیت آن نیازمند بررسی در بهروزرسانیهای بعدی مدلها است.
کارشناسان تأکید دارند که تا تثبیت این الگو در روزهای آینده باید با احتیاط درباره شدت و گستره هوای سرد احتمالی صحبت کرد.