جواد لاریجانی: اسرائیل در پروژه غزه شکست خورد

محمدجواد لاریجانی کارشناس مسائل بین‌الملل، طی سخنانی در گفت‌وگوی ویژه خبری با تشریح توافق اخیر بین حماس و رژیم صهیونیستی، آن را گامی موقت برای کاهش بحران و تأمین حداقلی نیازهای انسانی در غزه ارزیابی کرد.
جواد لاریجانی: اسرائیل در پروژه غزه شکست خورد

به گزارش تابناک، محمدجواد لاریجانی با اشاره به توافق اخیر گفت: اقدام اسرائیل برای اشغال کامل غزه با شکست مواجه شده و آنچه اکنون بین طرف‌ها درباره آن توافق شده، موضوعی متفاوت و محدودتر است. 

در مرحله نخست مبادله اسیران مطرح شده و قرار است نیروهای رژیم صهیونیستی تا حدی عقب‌نشینی کنند و کمک‌های غذایی و دارویی به غزه منتقل شود تا زمینه گفت‌وگو درباره آینده این منطقه فراهم آید.وی افزود: پذیرش این توافق از سوی حماس عمدتاً به‌منزله کسب فضای تنفسی و توقف موقت درگیری‌ها ارزیابی می‌شود.

این تحلیلگر بین‌الملل در ادامه به طرح ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ اشاره و تصریح کرد: این طرح در واقع تلاشی است برای از بین بردن ماهیت ملی فلسطین و واگذاری بازسازی غزه به کمیته‌ای که او پیشنهاد داده است. طرح ترامپ محتوایی یک‌جانبه و تحمیلی دارد و در عمل خواستِ حذف نقش و موجودیت فلسطینیان را دنبال می‌کند.

لاریجانی در مقایسه با توافق فعلی گفت: توافق حاضر را می‌توان گامی عملی برای کاهش بحران دانست، در حالی که طرح تجویزیِ ترامپ چشم‌اندازی کلی و غیرقابل‌قبول برای ملت فلسطین ارائه می‌دهد.

لاریجانی با اشاره به وضعیت رژیم صهیونیستی اظهار داشت: امروز مخالفت جهانی با رژیم صهیونیستی در ۸۰ سال گذشته بی‌سابقه است و این رژیم از حیث اعتبار و آبرو در موقعیتی بسیار تضعیف‌شده قرار دارد.

وی آتش‌بس فعلی را دستاوردی نسبی برای حماس خواند اما هشدار داد: تضمینی برای تداوم آن وجود ندارد و رژیم صهیونیستی خود وضعیتی متزلزل دارد که ممکن است در مدت آتی دچار تحول شود.این تحلیلگر مسائل بین‌الملل در پایان خاطرنشان کرد: کارتِ اصلی چانه‌زنی حماس در مذاکرات، اسیرانِ در اختیار است؛ با این حال شرایط سخت نگهداری آنان و مخاطرات مربوطه، این اسرا را به‌عنوان سرمایه‌ای کاملاً پایدار قابل طرح همیشگی تبدیل نمی‌کند.لاریجانی تأکید کرد: توانمندی واقعی حماس مبتنی بر سازمان‌دهی نظامی و همراهی ملتِ فلسطین است؛ تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای اشغال کامل غزه در موج‌های اولیه و ثانویه با شکست خورد و این واقعیت، مقاومت را تقویت کرده است.

برچسب ها
