دعوت آمریکا از ایران برای نشست صلح غزه در مصر

خبرنگار آکسیوس مدعی شده که از ایران نیز برای شرکت در نشست سران درباره غزه که روز دوشنبه در شرم الشیخ مصر برگزار می‌شود دعوت شده است.
دعوت آمریکا از ایران برای نشست صلح غزه در مصر

به گزارش تابناک به نقل از فارس، «باراک راوید» خبرنگار پایگاه خبری آکسیوس در رشته پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که وزارت امور خارجه ایالات متحده امروز دعوت‌نامه رسمی برای برگزاری نشست سران درباره غزه صادر کرده است. این نشست روز دوشنبه در شهر شرم‌الشیخ برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، آمریکا فهرست کشورهای دعوت‌شده را به‌طور قابل توجهی گسترش داده و کشورهایی از جمله اسپانیا، ژاپن، آذربایجان، ارمنستان، مجارستان، هند، السالوادور، قبرس، یونان، بحرین، کویت و کانادا را نیز به فهرست افزوده است.

باراک راوید در ادامه رشته پیام های خود مدعی شد که به گفته یکی از منابع مطلع، ایران نیز در میان دعوت‌شدگان قرار دارد.

بر اساس گزارش‌ها رژیم صهیونیستی در این نشست شرکت نخواهد کرد.

پیش از این، ریاست جمهوری مصر اعلام کرده بود که شرم الشیخ روز دوشنبه میزبان اجلاس صلح است.

براساس بیانیه ریاست جمهوری مصر، ریاست این اجلاس به طور مشترک برعهده «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر و «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا قرار دارد.

در این اجلاس که هدف از آن پایان جنگ در نوار غزه و تقویت تلاش‌ها برای برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه است، سران بیش از ۲۰ کشور حضور دارند.

از دیگر اهداف این اجلاس گشایش صفحه‌ای جدید از امنیت و ثبات منطقه‌ای است.

